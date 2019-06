Vállalati hitelekkel pörgethetik a magyar gazdaságot

A miniszter hangsúlyozta: a vállalati hitelállomány növelését célozza az is, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv részeként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 10 milliárd forint tőkeemelésben részesül.Az MFB és a Garantiqa már készül a 2021-től induló új uniós költségvetési ciklusra, amelyben várhatóan a pénzügyi termékek kerülnek előtérbe a vissza nem térítendő támogatásokkal szemben - hangsúlyozta a miniszter, megjegyezve, hogy várhatóan felértékelődnek majd a csoport hitelei és garanciatermékei. Csak tavaly 0,37 százalékkal lett volna kisebb a GDP-bővülés a Garantiqa nélkül - mondta a GKI egyik legutóbbi felmérésének adatait idézve.Búza Éva, a Garantiqa vezérigazgatója elmondta: a Garantiqa kezességvállalási állománya 707,2 milliárd forintra emelkedett az elmúlt évben, tavaly 137 milliárd forinttal nőtt az állomány. A társaság a garancianyújtással 900 milliárd forint hitel felvételéhez segített több mint 40 ezer vállalkozást.Hangsúlyozta: a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezése alapján tavaly megkezdett, úgynevezett fordított eljárás idén is folytatódik. Tavaly év végén a társaság a fordított ajánlás termék keretében 10 ezer vállalkozást keresett meg garanciaajánlatával, amelyet a cég előminősítése előzött meg. Az érintett cégek szándéklevelet kaptak arról, hogy kért hiteleikre a Garantiqa kezességet vállal. A megkeresés révén a társaság 314 vállalkozás 344 ügyletében mintegy 13 milliárd forint hitelhez több, mint 7 milliárd forint kezességvállalást nyújtott. Az úgynevezett fordított eljárás idén is folytatódik, amelynek keretében a Garantiqa további 25 ezer hazai mikro, kis- és közepes cég előzetes minősítésével segíti a vállalkozások hitelfelvételét - tette hozzá.Sipos-Tompa Levente, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója a vezetés 3 prioritásáról beszélt. A 2014-20-as uniós költségvetési ciklus forrásallokációjának sikeres lezárása mellett csoportszinten is jó eredményeket kell elérni, és vissza kell térni a klasszikus fejlesztési banki modellhez - mondta. A banknak nem csupán hiteloldalról, hanem egyéb megoldásokkal, például garanciával kell segítenie a gazdasági fejlődést - mutatott rá.