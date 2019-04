Melyik cégeknek jön kapóra az új 45 milliárdos K+F+I-pályázat?

Mi ez a pályázat?

Mire lehet támogatást igényelni?

Munkabérek és járulékai;

Anyagköltségek;

Szolgáltatások költségei;

Műszaki berendezések vásárlási ára;

A pályázat korlátokat határoz meg, így:

A teljes költségvetésnek maximum 40 százaléka lehet gép/eszköz vásárlása;

A teljes költségvetésnek maximum 40 százaléka lehet szolgáltatás;

A projekt legalább 30 százaléka bérköltség és járulékai kell, hogy legyen;

A legmagasabb elszámolható munkabér 1.400.000 forint lehet havonta;

A pályázási feltételek meglehetősen összetettek, több feltétel együttes betartásával lehet sikeres pályamunkát benyújtani. Összhangba kell hozni a beszerzendő eszközök, munkabérek és szolgáltatások viszonyát, arányát

Kinek érhető el a pályázat?

2 teljes lezárt éve legyen és a 2018-as év is legyen lezárva (2016-ban vagy korábban alakult cégek pályázhatnak)

Átlagos statisztikai létszámuk minimum 3 fő legyen.

Árbevételük magasabb legyen a megvalósítani kívánt projekt összegénél.

Az igényelt támogatás kevesebb l legyen a saját tőke értékénél.

Az igényelt támogatás alacsonyabb legyen, mint az EBITDA kétszerese.

A projektben tervezhető személyi jellegű ráfordítások összege a beszámolóban rögzített értéknek másfélszerese lehet évente.

A céginformációs adatbázisból végzett kutatásunk alapján a potenciális pályázó vállalkozások száma 8-10 ezer közé tehető, de természetesen ennek csak egy kisebb része fog a pályázaton elindulni. Referenciaként a népszerű GINOP-2.1.1.-es pályázatra 1.100 darab kérelem érkezett be 364 milliárd forint értében. A GINOP-2.1.7-re 2.688 darab pályázat 169 milliárd forint értékben. A kizárólag Budapest és Pest megyében elérhető 2018-as KFI pályázati körre pedig 212 darab pályázó jelentkezett 59 milliárd forint értékben. A korábbi évek tapasztalata alapján a konvergencia régióban működő vállalkozások fognak dominálni

Mekkora a támogatási intenzitás?

Melyek a kötelező vállalások?

A projekt hatására létrehozzák a piacra vihető terméket / technológiát / szolgáltatást.

A projekt befejezését követő három évben összesen a támogatás 30 százalékát elérő árbevétel keletkezik a létrejött termék / technológia / szolgáltatás értékesítéséből;

A projekt befejezését követő évben a K+F ráfordítások összege meghaladja a 2018-as bázis értéket, ha nem volt korábban K+F-fel kapcsolatos projekt, akkor a támogatás 25 százalékát.

Meddig lehet a pályázatot benyújtani?

Amint Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, illetve Birkner Zoltán NKFIH-elnök közös sajtótájékoztatója alapján beszámoltunk róla , ma megjelent egyhetes társadalmi egyeztetésre egy olyan, amely a "piacvezérelt KFI" névre hallgat és "A", illetve "B" pályázati alprogramban oszlik.Az "A" alprogram 24 milliárd forintos keretösszegű, és ezen belül 50-500 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást lehet kérni önállóan, vagy legfeljebb 3 intézményből álló konzorcium formájában, míg a "B" alprogram 21 milliárdos keretében 500-1000 millió forint támogatást nyerhetnek el a legfeljebb 4 tagból álló konzorciumok.A Via Credit összefoglalója szerint az "A" alprogramban átlagosan 300 millió forint támogatással lehet számolni egy projektnél és így várhatóan 80 nyertessel lehet kalkulálni. A "B" alprogramban 700 milliós átlagtámogatás várható, ami a várakozások szerint 30 nyertest eredményez.Az összefoglaló szerintA támogató hatóság vizsgálja a fejlesztés újdonságtartalmát és üzleti potenciálját. Minden olyan költség elszámolható, amely a fejlesztéssel kapcsolatosan felmerül, ilyenek lehetnek kimondottan:- mutat rá a szakértő.Országos lefedettség mellett lehet indulni, azazMeghatározó feltétel, hogy csak profitorientált vállalkozások által beadott projektek támogathatók. Az "A" alprogramban maximum 3 fős konzorciummal lehet pályázni, a "B" alprogramban a konzorcium létrehozása kötelező, és maximum 4 fős lehet.Papadimitropulosz Alex, a Via Credit pályázati tanácsadó ügyvezető igazgatója szerint- mutatott rá.Az elérhető támogatási intenzitás a "szokásosnak" tekinthető. A felhívás megkülönbözteti a mikro-, kis-közép-és nagyvállalkozásokat. Minél nagyobb méretű a vállalkozás, annál kisebb támogatásra jogosult.A Via Credit becslése alapján egy mikro- és kisvállalkozás által elnyerhető támogatás elérheti akár a 65-70 százalékos intenzitást. A középvállalkozások esetében 55-60 százalék, míg a nagyvállalatok számára 50 százalék érhető el.Papadimitropulosz Alex úgy látja, hogyA teljesítéshez a kiíró elvárja, hogy akár önerőből is, de egy kisebb projektet valósítson meg a lezárást követően. Erre vonatkozó megkötés nincsen, tehát akár az elnyert fejlesztés folytatása is lehet. Emellett három év áll rendelkezésre, hogy legalább a kapott támogatás 30 százaléka összegéig a fejlesztett tevékenységből piaci eladásokat lehessen végezni. A kiíró felhívja a figyelmet, hogy csak a piaci eladás fogadható el, így a cégcsoporton belüli eladással nincs lehetőség a vállalás teljesítésére.Egyelőre a pályázati felhívás a megnyitás és a bezárás dátumát még nem tartalmazza pontosan, de az látszik belőle, hogy a záró dátum várhatóan 2019. július valamelyik napja lesz, így idő, ha nem is bőven, de rendelkezésre áll a megfelelő felkészülésre. A pályázatokat szakmai értékelését anonim szakértők végzik, illetve ezen felül a kiíró által felállított szakértői csoport is vizsgálja a projektek megalapozottságát, hosszú távú hasznait. A "B" programban továbbá egy személyes prezentációt is szükséges tartani a végső bírálatot megelőzően, ahol a kiíró további kérdéseket tehet fel - mutat rá az ügyvezető igazgató.