Világszínvonalú kutatói környezet alakult EU-pénzből a debreceni atommagkutatóban

támogatott projektkereső adatbázis szerint az Atommagkutató Intézet 2016. májusában nyert el 940 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást a "GINOP-2.3.3-15 - Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás" című pályázaton, amelyet 100%-ban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszíroztak.A projekt megteremtette a lehetőséget, hogy a tandetron laboratórium részecskegyorsítójára épülő világszínvonalú kutatóbázist hozzanak létre - magyarázta Dombrádi Zsolt, az Atomki igazgatója, megjegyezve, hogy a sokak számára hozzáférhető, széles módszer- és eszközválasztékkal rendelkező laboratórium e tekintetben is kiválósági centrummá teszi az intézetet. A tandetron olyan kétfázisú gyorsító, amely alap- és alkalmazott kutatások elvégzését is lehetővé teszi.Az MTI érdeklődésére a gyorsítóval végzett alapkutatások közül kiemelte a nukleáris asztrofizikával kapcsolatos magreakciós vizsgálatokat, amelyekkel a csillagokban lejátszódó folyamatokat elemzik, s a világegyetem keletkezésének körülményeit pontosítják.Dombrádi Zsolt az alkalmazott kutatások közül megemlítette a cirkuláló ráksejtek vérből való kiszűrését lehetővé tevő, illetve a régészeti feltárásokhoz kapcsolódó kor és származási hely meghatározásokat eredményező vizsgálataikat.- jelezte az Atomki igazgatója.A minap adtak át a szegedi lézerközpontban is fontos új berendezést, erről bővebben:

Egy munkatárs a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) debreceni Atommagkutató Intézetének Tandetron laboratóriumában kialakított új kutatói környezet bemutatása napján a hajdúsági megyeszékhelyen 2019. május 27-én.

Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal igazgatója, és a "nukleáris ipar háttérintézményeként" az alap- és az alkalmazott kutatásokban is részt vesz.Az igazgató méltatta az Atomki nemzetközi együttműködéseit, és azt mondta, a magyar kormány 2010 után sokat tett annak érdekében, hogy finanszírozzon olyan intézményeket, mint az Atomki. Erre jó lehetőséget adtak a GINOP-források, amellyel korszerű, drága eszközökhöz is hozzájuthattak a pályázók.Birkner Zoltán hozzátette:, ebből mintegy 3 milliárdot eszközök, berendezések beszerzésére fordítottak.Barcsa Lajos (Fidesz-KDNP), Debrecen alpolgármestere azt mondta, az Atomki azzal, hogy nemzetközi projektekben vesz részt, a tudomány terén is komoly hírnevet szerez a regionális központi szerepre törekvő Debrecennek.