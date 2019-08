Figyelmeztették Johnsont: hatalmas csapás éri az országot, ha bevállalja a hard-Brexitet

Boris Johnson kormányát szerinte "nem a nemzet érdeke, hanem egy romboló populista, nacionalista ideológia" vezérli, és a tolerancia brit eszménye nem fogja túlélni a megállapodás nélküli Brexitet.

Fel kell ismernünk, hogy most már a nacionalizmus határozza meg a brit politikát

A The Observer című baloldali vasárnapi lapban közölt cikkében a szigetország 2007 és 2010 közötti miniszterelnöke a "destruktív nacionalista ideológia" veszélyeire figyelmeztetve azt írta, hogy- vélekedett, és azt állította, hogy a július 24. óta hivatalban lévő Boris Johnson miniszterelnöksége alatt az Egyesült Királyság híján van az egyesítő erőnek, amely felül tudna kerekedni a skót, az ír, az angol és a növekvő walesi nacionalizmuson.Egy közelmúltbéli közvélemény-kutatás eredményeit felidézve azt nevezte a leginkább aggasztónak:A YouGov felmérése, amelyre Gordon Brown utalt, azt mutatta ki, hogy a kormányzó Konzervatív Párt tagjainak többsége számára fontosabb az európai uniós tagság megszűnése az Egyesült Királyság egységének megőrzésénél."Az unionizmus holdkórosként a feledés felé tart" - írta, hozzátéve, hogy az Egyesült Királyság, amelyet egykor az egész világ csodált, amiért befogadó, nyitott toleráns és pragmatikus volt, manapság csúnya képet fest., amelynek szerinte része, hogy ellenséget keresnek maguknak és árulással vádolják meg ellenfelüket. Külön kitért Boris Johnson egyik legfőbb bizalmasára, Dominic Cummings tanácsadóra, aki szerinte ellenségként állítja be a brit törvényhozás alsóházát, ezáltal elhitetve, hogy a parlament kész elárulni a demokráciát és a hagyományokat., aki a napokban azt mondta, kormányra kerülése esetén a párt nem akadályozná meg a skóciai függetlenségről szóló újabb népszavazást. John McDonnell szerinte szintén a "nacionalizmus csapdájába" esett.Gordon Brown szerint Nagy-Britanniának újra fel kell fedeznie olyan erényeket, mint az empátia és az együttműködés, és meg kell akadályozni a "diszfunkcionális nacionalizmus" felemelkedését.- tette hozzá.A brit európai uniós tagság a tervek szerint október 31-én szűnik meg, a jelenlegi brit kormány határozott álláspontja szerint akkor is, ha addig nem születik új megállapodás az Európai Unióval. Boris Johnson nem hajlandó elfogadni az elődje, Theresa May által az EU-val elért megállapodást, legfőképp az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó tartalékmegoldással kapcsolatos fenntartásai miatt.Hivatalba lépése után Johnson ellátogatott Skóciába, Walesbe és Észak-Írországba, és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság megóvására törekszik. Irányításával a kormány azonban fokozta az előkészületeket a megállapodás nélküli Brexitre. Ennek részekéntAz elmúlt napok főbb Brexit-fejleményei: