Épül az európai Szilícium-völgy?

Szabó Dániel 2025. május 18. 19:00

Európa évek óta küzd azzal, hogy nem tudja megtartani legígéretesebb startupjait és innovátorait, akik gyakran az Egyesült Államok fejlettebb tőkepiaca és rugalmasabb szabályozási környezete felé fordulnak. A túlburjánzó uniós szabályozások, mint a GDPR vagy az AI Act, különösen hátráltatják a növekvő technológiai cégeket, miközben a kontinens tehetségben és ötletekben nem szenved hiányt. A geopolitikai változások – különösen Trump esetleges visszatérése – új esélyt kínálhatnak Európának, amit Brüsszel már próbál megragadni célzott programokkal és tőkepiaci reformokkal. Ezek egyike a szép csendben elindított európai Szilícium-völgy létrehozását célzó Silicon Saxony program is. A több éve működő klasztert most mutatták be a tagállamok minisztereinek, hogy támogatást szerezzenek az EU-s technológiai csodafegyverhez.