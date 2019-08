Lefelezték a budapesti ivóvízellátást fejlesztő EU-pályázat keretét

a hálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, módosítása (nagy átmérőjű vezetékek racionalizálása, elosztóhálózat racionalizálása)

ólom anyagú bekötővezetékek kiváltása

kutak szűrő felületének növelése, a kutak fejlesztése. A projektben nem tervezünk rekonstrukciós tevékenységeket, kizárólag rendszer-optimalizációs elemeket.

Hálózatrekonstrukció mértéke: 0%

A szűkszavú közlemény azért is érdekes, mertígy hiába nyerte el éppen két éve a forrást a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. a budapesti ivóvízhálózat fejlesztésére a KEHOP-2.1.5 kódszámú pályázatban, most csak feleannyi EU-s kerettel kell beérnie. támogatott projektkereső adatbázis szerint 2017. augusztus 8-án született a támogató határozat, amelynek értelmébenAz évekkel ezelőtt kiírt, hogy "olyan fejlesztések kerüljenek támogatásra, amelyek első lépcsőben biztosítják az ország lakosságának 20%-át ellátó Fővárosi Vízművek Zrt. ivóvízhálózat rendszerének hálózati eredetű vízminőségi kockázatainak csökkentését, javítják a hidraulikai viszonyokat. A fejlesztések által kiváló minőségű szolgáltatás biztosítása a cél a fogyasztók számára, amely mind az ellátás színvonalának, mind az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő biztosítását jelenti. A fejlesztésekkel a vízminőségi kifogások megjelenésének megelőzése várható, valamint alacsonyabb energiafelhasználás mellett a vízbázis terhelésének csökkentése is elérhető."A támogatott projektereső adatbázisban elérhető konkrét fejlesztésről ezt írják: "A Fővárosi Vízművek Zrt. ivóvíz-hálózati rendszerét nagy kiterjedésű hálózat, alacsony áramlási sebességek, nem optimális zóna kialakítások, valamint az emiatt kialakuló magas tartózkodási idők jellemzik. A Fővárosi Vízművek Zrt. kútkapacitásai a szélsőségesen alacsony vízállások esetén már nem elegendőek a fogyasztási igények biztosításához. A kisvizes időszakok gyakoriságának és időtartamának növekvő tendenciája emellett ivóvíz minőségi kockázatokat rejt magában. További vízminőségi kockázatot jelent a több mint 4600 ólom anyagú bekötővezeték az elosztó hálózaton.A vízminőség megfelelő szinten tartása érdekében a projekt az alábbi elemeket tartalmazza:A támogatott projektek kifizetéseit tartalmazó adatbázis szerint szerint egyébként, így tehát nem arról van szó, hogy visszakérnék a korábban megígért támogatást, amely mentén elindult a fejlesztés, hanem a fejlesztési elképzelések/lehetőségek menetközbeni változása miatti támogatás-csökkentés állhat a háttérben.