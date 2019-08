Több száz új bölcsődei férőhely jöhet létre Pest megyében, kedden nyílik a pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfőn a 2,5 milliárd forintos pályázati keret kapcsán elmondta: a korlátozott volumenű EU-s pénzeket ellensúlyozni hivatott 80 milliárdos Pest megyei fejlesztési alapból írták ki a pályázatot, amelynek nyomán újabb férőhelyek létesülnek a megye önkormányzati fenntartású intézményeiben.Hozzátette, hogy, és a pályázat kifejezetten férőhelybővítéssel történő felújításra, korszerűsítésre vonatkozik. Nevelés-gondozást segítő eszközök, berendezések beszerzése, illetve új intézmény létrehozása is megvalósítható a támogatásokból - fűzte hozzá az államtitkár.Kitért arra is, hogy a támogatás mértéke meglévő bölcsőde esetén 10 millió és 120 millió forint, meglévő minibölcsőde esetén 3 millió és 60 millió forint közötti lehet, és új bölcsőde építése esetén akár 480 millió forint is elérhető. Hozzátette, hogy új, egy csoportszobás minibölcsőde építése esetén maximum 60 millió forint, két csoportszobás minibölcsőde esetén maximum 90 millió forint pályázható.A pályázatokat az allamkincstar.gov.hu oldalon lehet beadni, és- közölte Novák Katalin.Molnár Zsolt (független), Szigetmonostor polgármestere arról beszélt, hogy a jelenlegi 28 bölcsődei férőhelyüket szeretnék tovább bővíteni a pályázat révén, a lehetőségekhez mérten most egy új csoportszobával.A bölcsődei ellátások témájában a legutóbbi híreink: