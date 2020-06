Portfolio konferenciák: hamarosan ismét személyesen találkozunk!

Bán Zoltán Cikk mentése Megosztás

Idén tavasszal a Portfolio Csoport több tucat magyar és nemzetközi online rendezvénnyel bizonyította, hogy netes videóközvetítéssel is lehet és érdemes érdekes, tartalmas, tömegeket megmozgató konferenciákat szervezni. Bár 21 éve ízig-vérig online cégként tekintünk magunkra, virtuális térbe költöztetett rendezvényeink számunkra is sok újdonságot hoztak. De minden pillanatukat élveztünk, számos új megoldást mutattunk be a magyar piacon, sőt, még a networkinget is beindítottuk.