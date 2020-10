3 évtized alatt 8 milliárdos árbevétel: mi a monori sikercég titka?

A rendszerváltás után néhány évvel indult Kovács Autóház a családi vállalkozások mintapéldájának is nevezhető. Az alapító házaspár a monori autókereskedést 28 év alatt közel 8 milliárdos árbevételű vállalkozássá építették fel, az üzletből ma már a gyerekek is intenzíven kiveszik a részüket. Az alapító, Kovács Péter azt vallja, ha valaki vállalkozást indít, törekednie kell arra, hogy piacán a legjobbak közé tartozzon. A legjobb vállalkozások pedig mindig kitűnnek valamivel.Kisvállalkozásokból is lehet sikeres céget építeni Magyarországon. Sok olyan vállalat van, ami egy műhelyből, egy garázsból, vagy egy kisüzemből indult, de mára már tőkeerős, piacán meghatározó, akár nemzetközi szinten is sikereket elérő vállalattá vált: nevezhetjük őket akár példaképeknek is. Közöttük bőven találunk olyanokat, amelyek nem feltétlenül vannak a gazdasági sajtó fókuszában, nem szólnak róluk a hírek minden nap, de mégis kiemelkedő teljesítményt nyújtanak nap, mint nap. A cikksorozat támogatója a Budapest Bank.