1,5 milliárd dollárt költ ESG-szolgáltatásainak fejlesztésére a KPMG

A folyamatban lévő több milliárd dolláros programja részeként a KPMG a következő 3 évben globálisan 1,5 milliárd dollárt fektet be ESG-stratégiája megvalósításába - tájékoztatta a KPMG Magyarország a Portfolio-t. A program célja, hogy a társaság és tagvállalatai a lehető leghatékonyabban támogathassák ügyfeleik fenntarthatósági törekvéseit.

A stratégia 5 kiemelt területre fókuszál:

Innovatív megoldások: A legfontosabb ezek közül az új megoldások fejlesztése és a már létező megoldások továbbfejlesztése. Ezt a feladatot a világszerte felállított 5 új dekarbonizációs és ESG tanácsadási központ végzi, ezek közül három – amerikai, ázsiai és európai székhellyel – közvetlen hozzáférést biztosít az ügyfeleknek az új megoldásokhoz.

A fejlesztés kiemelt területe a KPMG Climate IQ nevű digitális eszköze, amely segíti az ügyfeleket a klímaváltozás okozta kockázatok és lehetőségek azonosításában. A társaság a tanácsadás mellett az ESG-szempontú könyvvizsgálati szolgáltatáskat is specifikus technológiai megoldásokkal támogatja.

Saját készségek és képességek: A tagvállalatoknál világszerte 227 ezer fő dolgozik. Ők valamennyien igénybe vehetik a KPMG ESG-képzéseit, hogy a könyvvizsgálat és a tanácsadás minden területét átjárja a fenntarthatóságot támogató szemlélet. A képzési programot a cég a Cambridge-i Egyetem Judge Üzleti Iskolájával (University of Cambridge Judge Business School) és a New York-i Egyetem Stern Üzleti Iskolájának vezetőképző programjával (New York University -NYU- Stern School of Business Executive Education Program) szoros együttműködésben alakítja ki és valósítja meg.

Fejlődő országok támogatása: A másfél milliárdos program keretében a társaság Emerging Markets Accelerators néven külön programot indít a kelet-mediterrán térség, Afrika, az ázsiai csendes-óceáni térség és Latin-Amerika fejlődő országai számára.

Partnerségek és együttműködések: A stratégia részeként a tanácsadócég együttműködik olyan nemzetközi szervezetekkel is, mint az UNESCO, az Enactus és a Global Reporting Initiative. Már élő partneri kapcsolatain – Google Cloud, Microsoft, ServiceNow – keresztül olyan közös megoldásokat fejlesztenek, amelyekkel ügyfelei adatalapú döntéshozatalra támaszkodhatnak ESG-stratégiájuk kialakítása és implementálása során.

Társadalmi jelenlét: Kampányt is indítanak „A fenntartható jövő hangjai” címmel. Ebben platformot kínálnak már ismert és új gondolkodók szemléletének népszerűsítésére, nyilvánosságot teremtve ezzel olyan kritikus problémák megvitatásának, mint a klímaváltozás, vagy a nemek közötti- és a faji egyenlőség.

A közlemény idézi Rakó Ágnest, a magyarországi KPMG ESG témákért felelős partnerét, aki szerint hazánkban is aktívan részt vesznek ebben a folyamatban, segítve a hazai vállalatokat is ESG céljaik lefektetésében és elérésében.

