Jönnek a tavaszi Portfolio Konferenciák: újra szabadon, korlátozások nélkül!

Portfolio 2022. március 08. 09:10

Tavasszal is rengeteg rendezvény várja az érdeklődőket, hagyományosan több iparágban és gazdasági területen is: ingatlan, agrár, befektetés, biztosítás, építőipar, járműipar fókusszal. A korlátozások feloldásától függetlenül is lehetőség van online részvételre rendezvényeinken, és immár védettségi igazolvány nélkül is várjuk a résztvevőket a helyszíneken is.