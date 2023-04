Milyen forrásból lehet fejleszteni a magyar cégeket 2023-ban?

Folyamatosan kihívásokkal kell szembenézniük a magyar vállalkozásoknak. A válság kezelése, a gazdaság újraindítása, a vállalkozások védelme és fejlesztése közös felelősségünk és érdekünk – ez a szándék hívta életre idén is a Portfolio és a KAVOSZ országos gazdasági rendezvény sorozatát, melynek második állomása csütörtökön Veszprém volt.

Markovszky György, a VKIK elnöke nyitóelőadásában kifejtette, hogy a megye kitörési pontjait vizsgálva az egyik legfontosabb, hogy a megváltozott környezetben megtalálják a jövő sikeres iparágait. Fontos figyelni az ipari infrastruktúrára, a digitalizációra.

Markovszky György

A régió felsőoktatása alapot ad ehhez, de a szakmai szervezeteknek segíteniük kell a cégeket, hogy be tudják csatornázni saját tevékenységükbe azokat a fiatal szakembereket, akik rendelkeznek azzal a tudásbázissal, ami elő tudja segíteni a tudatos és hosszú távú fejlesztéseket.

Gazsi Attila, a VOSZ Veszprém Vármegyei Szervezetének elnöke szerint az infláció rendkívül nehéz helyzet elé állítja a vállalkozókat a régióban is. Ugyanakkor a VOSZ is több szolgáltatással segíti a vállalkozások – így a kezdő vállalkozók – életét is.

Gazsi Attila

Egyik legizgalmasabb fejlesztésük informatikai oldalról segíti a vállalkozókat: a VOSZ Port névre hallgató új informatikai platform gyakorlatilag minden vállalkozás teljes körű ügyintézéséhez, adatszolgáltatásához, információ igényéhez ad teljes körű megoldást.

Percenként 10-15 millió forint hitelt helyeznek ki a Széchenyi Kártya Program keretében. Idén már csak Veszprémben 2 milliárd, a teljes megyében 10 milliárd forintot is meghaladja a Széchenyi Kártyán igényelt hitel összege - mondta Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: nem hagyhatják a vállalkozásokat az út szélén, fontos, hogy a cégek működjenek, fejlesszenek.

Krisán László

A fix, alacsony kamat, amit a Széchenyi Kártya Program kínál valós alternatíva a vállalkozások számára: az állami kamattámogatott hitelek lehetőséget nyújtanak a fejlesztésekhez, munkahelyek megtartásához. A Széchenyi Kártya Program célja, hogy hosszú távon maradjon az 5 százalékos kamat: ez a kiszámíthatóság segítséget nyújt például a kezdő vállalkozóknak is.

Krisán László

Folyamatosan bővítik a KAVOSZ kapacitásait, több termék már digitálisan is igényelhető. A kártyák szektorálisan is elérhetők – agrárium, turizmus -, sőt, az energiaátállásban is segítséget nyújtanak. Az ország több száz Széchenyi Kártya irodájában olyan szakemberek dolgoznak, akik első kézből ismerik a vállalkozók helyzetét, nem véletlen, hogy a vállalkozók folyamatosan fordulnak hozzájuk. Krisán László példaként említette az aszálykárok hatásának mérséklésére létrehozott terméket, amit a tavaly nyári aszály által jelentős mértékben érintett vármegyékben is sokan vettek igénybe.

Szabó István Attila, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője előadásában beszámolt az IFKA kiemelt vállalkozásfejlesztési programjairól, amelyek közül az egyik legfontosabb a 2022-2023-as KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programja. Ez a feldolgozóipari és turisztikai szektorban működő vállalkozások számára nyújt támogatást az energiaköltségeik (villamos energia-, földgáz-, illetve távhőköltségek) finanszírozásához, illetve opcionálisan az energiahatékonysági beruházáshoz kapcsolódó önerőt is ki lehet vele egészíteni.

Szabó István Attila

A Magyar Multi Program célja a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások partnerségen alapuló támogatása. A program keretében 3 év alatt összesen 67,3 milliárd forint értékben osztottak támogatást a vállalatoknak.

Tóth József, a Hiventures befektetési igazgatója elmondta, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben felértékelődik a tőke szerepe. A tőkeképesség javítja a vállalatok hitelképességi mutatóját, javul a hitelből finanszírozott cégek forrásellátottsága, és optimalizálni lehet a tőkestruktúrát is.

Tóth József

A Hiventures célja, hogy ösztönző finanszírozási környezetet alakítson ki, legyen szó generációváltásról, cégfelvásárlásról vagy fúzióról, restrukturálásról, beruházásokról vagy tőkepiaci forrásbevonásról. A vállalkozások finanszírozójaként teljes finanszírozói lefedettséget kínálnak: az ügyletenként elérhető tőkefinanszírozás akár a 15 milliárd forintot is elérheti.

Rózner Anna, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletfejlesztési igazgatója elmondta, hogy digitális platformjuk segítségével a vállalkozások gyorsan és megbízhatóan tudják ellenőrizni saját garanciaképességüket. Minden vállalkozás egy 3 hónapig érvényes "garancia ígérvényt" tölthet le magának, amivel bármelyik finanszírozó pénzintézetnél tud tájékozódni a finanszírozási lehetőségekről.

Rózner Anna

Az üzletfejlesztési igazgató beszámolt arról, hogy növekedett portfóliójukban a támogatott hitelek aránya: jellemzően nem megfelelő kezességnél, gyenge adósminősítésnél, rövid hitelmúltnál és támogatott hitelprogramoknál - például a Széchenyi Kártya Programnál - veszik igénybe a bankok a Garantiqa kezességvállalását.

A Portfolio-KAVOSZ országos gazdaságélénkítő roadshow folytatódik:



Győr 05.09.

Szeged 05.10

Kecskemét 05.11

Budapest 06.06

Címlapkép és fotók: Portfolio