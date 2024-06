Ilyen hatása lehet a kamatmentes kkv-hitelnek az inflációtól megtépázott szektorra

Április 30-án nyílt meg 155,54 milliárd forintos keretösszeggel a GINOP Plusz 1.4.3-24 KKV Technológia Plusz Hitelprogram, amely az egyik legszélesebb körben felhasználható EU-s forrás jelenleg. De hogyan alakul a pénzügyi eszközök szerepe az EU források között? A pályázatok, a kedvezményes és a kereskedelmi banki hitelek mellett milyen egyéb lehetőségeik vannak a vállalkozásoknak? Milyen lehetőségeik vannak a vállalkozásoknak, hogy növeljék a megtakarításaikat? Hogyan érdemes a befektetésekről gondolkodni és befektetési döntéseket hozni?

Ahogyan a Portfolio ingyenes konferenciasorozatának székesfehérvári állomásán is elhangzott, a 2021-2027-es időszakban a pénzügyi eszközök a vállalkozások versenyképességének növelését támogatják, a keretösszeg összesen 1416,1 mrd Ft az alábbi elosztásban:

vállalkozás-fejlesztésre 384,3 mrd Ft

kutatás-fejlesztésre 93,5 mrd Ft

digitalizációra 49,4 mrd Ft

a zöld átmenetre 888,9 mrd Ft

“A leghangsúlyosabb fejlesztési céllá a zöld átmenet (energiahatékonysági, megújuló energetikai fejlesztések) elősegítése válik, amely a befektetések megtérülő jellege miatt kiemelt célterülete a támogatott hitelprogramoknak – figyelembe véve a megtérülés időtávját és pénzügyi feltételeit” – mondta el a székesfehérvári roadshow-n Kasziba Levente, a Magyar Fejlesztési Bank EU Üzleti Igazgatóságának igazgatója. A zöld átmenet elősegítéséhez a Kohéziós források mellett a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) biztosította új forrás is hozzájárul.

Célzott terület továbbá a vállalkozások digitális fejlesztései és a digitalizáció területén működő vállalkozások támogatásai, de a kutatás-fejlesztés területén pedig tőke-támogatásokat is terveznek.

A GINOP Plusz 1.4.3-24 KKV Technológia Plusz Hitelprogram az első, amely elindult, ennek keretösszege 155,54 mrd Ft. “Ez az egyik legszélesebb körben felhasználható forrás, ami most az EU-s források között elérhető, javaslom minden vállalkozás figyelmébe” – emelte ki Kasziba Levente.

Április 30-tól lehet beadni, alapvetően tárgyi eszköz céllal, 10 és 100 millió forint közötti hitelösszegben, ami azt mutatja, hogy ezzel is inkább a kisebb vállalkozásokat próbálják célozni. Mivel alapvető cél a vállalkozásfejlesztés, ezért nincs annyira szigorúan megkötve, hogy mire is lehet felhasználni az elnyert összeget. A hitelprogram előnyei:

0%-os fix kamat a teljes futamidőre

felhasználási célja széleskörű (VTSZ lista alapján)

nincs kezelési költség

nincs rendelkezésre tartási jutalék

nincs előtörlesztési díj

kedvező biztosítéki elvárások

saját forrás mértéke minimum 10%

Alulárazott eszközökbe érdemes fektetni

“Nem gondoljuk, hogy visszatér a 2022-2023-as években tapasztalható extrém kiemelkedő infláció, de a ma ismert, 2-3%-os jegybanki inflációs célokhoz képest sokkal magasabb inflációs dinamika lehet jellemző a következő időszakban. Ebből következik, hogy egy magasabb hozamkörnyezettel kell majd együtt élnünk, ezért a befektetési döntéseket a vállalkozásoknak is újra kell tervezniük” – mondta el Maróti Ádám, a HOLD Alapkezelő elemzője.

Az inflációt magasan tarthatja például a deglobalizáció. Sokkal feszültebbé vált a világpolitika, jelentősen több a geopolitikai bizonytalanság és kockázat, ebből következik, hogy rövidülnek az értékláncok. Mindenki sokkal közelebb szeretné hozni a gyártási kapacitásait, ami pozitív abból a szempontból, hogy a biztonságot erősíti, sokkal függetlenebbek tudnak lenni az országok vagy az egyes régiók. Ennek negatív mellékterméke viszont, hogy a gyártási költségek is emelkedtek.

Mivel magasan alakulnak a költségvetési kiadások, ezért sokkal nagyobb igény van az állami újraelosztásra, ami szintén magasan tudja tartani az inflációt. A klímavédelmi szempontok erősödése miatt erős beruházási dinamika jellemző a megújuló szektorban, ez szintén inflációs tényező; illetve ilyen a demográfia alakulása is, hiszen egyre nő az eltartottak aránya, és nincs már érdemi tartalék a munkaerőkínálatban.

A mai hozamkörnyezet egyáltalán nem számít abnormálisnak, sőt, ehhez kell hozzászokni.

Ilyen környezetben hosszú távon különösen az alacsony árazottságról induló reáleszközök (a reáleszköz kifejezés egy olyan eszközben való részesedést takar, ami a reálgazdaságban is megtalálható, például egy vállalkozásban szerzett üzletrész, egy tőzsdén jegyzett cég részvénye, de az ingatlanok is ide sorolhatóak) teljesíthetnek jól, mint a value részvények.

“Viszonylag könnyű jobb hozamot elérni, mint a nagyon rövid távú betéti kamatok. Ehhez a cégeknek is stratégiát kell felállítaniuk, valamint külön kell választaniuk az adott vállalat betétállományát és likviditását” – emelte ki előadásában Soós Péter, a HOLD Alapkezelő senior privátbankára, partnere.

Soós Péter szerint ki kell lépni az eddig biztonságosnak tartott világból, és

meg kell találni azokat a megtakarítási formákat, amelyek cégvezetőként és magánszemélyként is a legjövedelmezőbbek.

Kétféle vagyonkezelési szolgáltatás létezik Magyarországon: befektetési tanácsadás és portfóliókezelés. A különbség ezek között, hogy ki hozza meg a befektetési döntést. Míg a tanácsadás során az ügyfél döntése alapján történik a részvények, kötvények megvásárlása, addig a portfóliókezelés egy hosszabb előkészítést igénylő folyamatot jelent. A másik nagy különbség a végrehajtás. Egy tanácsadásnál az üzletmenet logikája az, hogy amikor valamilyen elképzelése van a tanácsadónak, arról értesíti az ügyfeleit, portfóliókezelés esetén viszont sokkal proaktívabban történik a részvényvásárlás.

Miért jó a tőke a vállalkozások számára?

Láving Gusztáv, a Focus Ventures vállalati portfóliókezelési igazgatója előadásában kiemelte, amikor egy vállalat az előtte álló időszakban valamilyen beruházást, cégfelvásárlást tervez, de

nincs meg hozzá a megfelelő forrás, akkor a pályázati pénzeken és a banki hiteleken kívül a tőkéhez is fordulhat.



De mire jó a tőke? Csökkenti a bankok kockázatvállalását, javítja a hitelképességi mutatót és a kockázati profilt, emellett türelmes és kiszámítható forrás, nincs azonnali visszafizetési kötelezettség. Önerőkiegészítésre is felhasználható pénzügyi eszköz rengeteg területen és eltérő célokkal.

A forrás beruházásra, fejlesztésre és kapacitásbővítésre is felhasználható, elsősorban gép vagy eszköz vásárlásra. A BÉT-en már jelen levő, vagy a BÉT-re készülő vállalkozásoknak is érdemes számításba venni, csak úgy, mint iparági fúziók és akvizíciók esetén.

Változatos összetétellel, közel 40 vállalat kapott eddig közel 50 milliárd forintot a Focus Ventures-től, az együttműködések fókuszában pedig a zöldenergia, az agrárium, az élelmiszeripar, a könnyű- és a feldolgozóipar, valamint az ingatlanok állnak. Az igényelhető befektetés összege 500 millió-5 milliárd Ft.

