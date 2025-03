Akkumulátorgyártás és védelmi ipar Magyarországon: Beruházások, kihívások és a piac jövője

Magyarország az akkumulátorgyártás egyik európai központjává válik, miközben a globális piac kihívásokkal néz szembe. A CATL és a SEMCORP vezetői a panelbeszélgetés során a beruházásaik állapotáról, a munkaerőpiaci kihívásokról, a piaci trendekről és a beszállítói kapcsolatok buktatóiról is beszéltek. Milyen szerepet játszik hazánk az elektromobilitás jövőjében? Hogyan látják a magyar beszállítók esélyeit a kínai vállalatok piacán? És mi kell ahhoz, hogy a magyar akkumulátorgyártás versenyképes maradjon? A védelmi ipart ugyanakkor szintén kitörési pontként tartják számon járműipari berkekben, és az ezekben rejlő lehetőségekről is szó esett a Portfolio Járműipar 2025 konferencián.

A panelbeszélgetésen Szilágyi Balázs, a CATL közügyekért felelős vezetője és Wolf Csaba, SEMCORP Hungary Kft. alelnöke osztották meg gondolataikat az akkumulátorgyártás magyarországi helyzetéről, a beruházásokról és a piac jövőjéről, K+F tevékenységről és a hazai beszállítók lehetőségeiről.

Beruházások és kapacitásnövelés

A CATL debreceni gyára már működésbe lépett: jelenleg két gyártósoron folyik az akkumulátormodulok összeszerelése. A cellagyártás 2024 végén indult be próbaüzemmel, majd fokozatosan skálázódik, míg a teljes kapacitást 2030-ra érhetik el. Szilágyi hangsúlyozta, hogy az építkezés folyamatosan halad, és a következő években dinamikusan bővítik a gyártókapacitást.

A SEMCORP hasonló ütemben fejleszti magyarországi jelenlétét. Wolf Csaba elmondta, hogy az első gyárépítési ütem már befejeződött, az engedélyeztetési folyamat vége felé járnak, és a próbaüzemet a következő két hónapban tervezik megkezdeni. A második ütem építése még idén elindul, amely technológiai fejlesztéseket és megnövelt kapacitást hoz majd.

Magyarország, mint befektetési célpont

A szakértők szerint Magyarország több szempontból is kedvező környezetet kínál az akkumulátorgyártás számára. Wolf Csaba kiemelte, hogy az ország befektetésösztönző politikája, az adórendszer, az uniós tagság és a földrajzi elhelyezkedés mind hozzájárul ahhoz, hogy a vállalatok itt telepedjenek le. Ugyanakkor a munkaerőpiac kihívásokat is rejt, hiszen a nagy létszámú munkaerő biztosítása egyre nehezebb, biztos, hogy szükség lesz külföldi munkaerő behozatalára.

Szilágyi Balázs szerint az egyik legfontosabb szempont a nagy autógyártók közelsége. A BMW, a Mercedes és az Audi is elektromos modellek gyártását tervezi vagy már gyártja is Magyarországon, ami kedvez a beszállítói láncok kiépítésének. Emellett az infrastrukturális fejlesztések és az oktatási intézményekkel való együttműködés is fontos szerepet játszott a beruházási döntésekben.

Wolf Csaba, a SEMCORP Hungary Kft. alelnöke, Szilágyi Balázs, a CATL közügyekért felelős vezetője

Akkumulátorpiaci trendek és növekedési kilátások

Bár az autópiac globálisan stagnál, az elektromos járművek iránti kereslet tovább növekszik. Szilágyi Balázs kiemelte, hogy a CATL megrendelései alapján az elkövetkező években is dinamikus növekedés várható, különösen Kínában és Európában. Az akkumulátorfóliákra nemcsak az autókban, hanem telefonokban, számítógépekben és egyéb elektronikai eszközökben is szükség van.

Beszállítói lehetőségek és kihívások

A beszállítói kapcsolatok kiépítése az egyik legnagyobb kihívás a magyar cégek számára. Szilágyi Balázs szerint a kínai vállalatokkal való együttműködés nem ér véget a szerződés aláírásával – a folyamatos kapcsolattartás és a minőség biztosítása elengedhetetlen. A szolgáltatások terén a helyi beszállítók nagyobb eséllyel indulnak, de az alkatrészgyártásban a magyar cégeknek még jelentős fejlődésre van szükségük.

Wolf Csaba hozzátette, hogy

a kínai cégek minőségbiztosítási elvárásai rendkívül szigorúak, és a kínai nyelvű kommunikáció jelentős versenyelőnyt jelenthet. A sikeres beszállítók azok, akik pontosan teljesítenek, rugalmasak és kiváló minőségben szállítanak.

A védelmi ipar ajtaja nyitva áll a beszállítók előtt

A védelmi iparra sokan surranópályaként tekintenek, amely a járműipar számára jelenthet plusz megrendeléseket a jelenlegi szűkösebb időkben. A nap záró kerekasztalának résztvevői az ebben rejlő lehetőségeket tekintették át.

Bálind János, a Bálind Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az utóbbi évtizedekben a védelmi ipar nem volt túl keresett megrendelői oldalon, pedig az olyan, mint az immunrendszer: nagyon nagy szükség van rá. Bár a rendszerváltás után a szektor leépült, Bálind János biztos abban, hogy

az autóipari beszállítók nagy része rendelkezik azokkal a képességekkel, hogy beszálljanak a védelmi iparba.

Fellegi Áron, a HypeX Consulting Zrt. igazgatósági elnöke kiemelte, hogy a védelmi ipar fejlesztésére fordított források és külső finanszírozási eszközök igénybevétele nem csak a haderőfejlesztést szolgálja ki, hanem más iparágakat is húz magával. Sokáig ez volt jellemző a nyugati gazdaságokban, de Európában megfordult a trend: a civil gazdaság vált az innováció motorjává – és ehhez kell most alkalmazkodni. „Amennyire zárt ez az iparág, annyira egyben kívánalom, hogy legyen egyfajta átjárhatóság” – hangsúlyozta a szakember.

Pomázi Gyula, innováció hasznosítási szakértő (moderátor), Bálind János, a Bálind Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Fellegi Áron, a HypeX Consulting Zrt. igazgatósági elnöke, Győri Imre, a Magyarmet Finomöntöde Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Stukovszky Tamás, a Védelmi Beszállítói Ügynökség Zrt. vezérigazgató helyettese, Szokolay Zoltán, a Védelmi Innovációs Kutató Intézet mérnöki osztályvezető-helyettese (jobbról balra)

Győri Imre, a Magyarmet Finomöntöde Kft. ügyvezető igazgatójaként arról számolt be, hogy ők remek példát szolgáltatnak arra, hogyan kell a hadiiparban és a civil gazdaságban egyaránt helyt állni, lévén többek között a Rolls Royce-nak is beszállítanak. Javaslata úgy szólt ugyanakkor, hogy érdemes megtalálni azokat a helyeket, ahova már most be lehet szállítani, mert azonnali eredménnyel kecsegtet. Lehet természetesen fejleszteni is, de hosszú éveket vehet igénybe, mire lesz belőle konkrétum, ami lényeges korlát.

Meg kell érteni az iparágban elérhető képességek összességét, az államnak pedig fel kell ismernie az összes képességet, amely a védelmi iparba integrálható

- mondta Stukovszky Tamás, a Védelmi Beszállítói Ügynökség Zrt. vezérigazgató-helyettese, aki szerint a rendszerváltás utáni leépülés ellenére az alapok megmaradtak. „Meg kell találni, hogy a szabad kapacitásokat hogyan lehet átcsoportosítani. Magyarország mindig is képes volt alkalmazkodni, és most a rendszerbe rendezés a feladat”- jelentette ki Stukovszky. A belépési küszöb ugyanakkor közben sokkal magasabbra került a technológiai fejlődés révén, fűzte hozzá a szakember.

"Az autóipari beszállítóknak nyitva van az ajtó: minden páncélozott járműnek egy hagyományos jármű szolgál alapul, a kérdés már csak az implementáció" - emelte ki Szokolay Zoltán, a Védelmi Innovációs Kutató Intézet mérnöki osztályvezető-helyettese. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyitottság megvan a védelmi ipar részéről – az AI-tól kezdve a forgácsolástechnikáig minden érdekes lehet. A beszállítóknak azonban komoly átvilágításon kell átesni, erre fel kell készülni. Megoldást jelenthet egy innovátor ökoszisztéma, amin jelenleg is dolgoznak.

Címlapkép és fotók forrása: Portfolio