Ezekkel az újdonságokkal találkozhatsz az idei fesztiválokon

Első hallásra soknak tűnhet, de ne felejtsük el, hogy a Szigeten tavaly nagyjából 600 ezer látogató bulizott. Folyamatos fejlesztéseket végzünk a Szigettel közösen: ennek köszönhető - többek között - az az algoritmus is, amely lehetővé teszi, hogy az online feltöltött összegek maradványértékét a rendszer automatikusan visszautalja a tulajdonos bankkártyájára. Így a feledékenyebb bulizóknak nem kell aggódniuk a megmaradt összegek miatt. A bankkártyás es a készpénzes feltöltés viszont teljesen más műfaj, más szabályok vonatkoznak rá, ezért indokolt a különbség a visszatérítés viszonylatában is. Az appon keresztüli feltöltések maradványai tehát automatikusan visszautalódnak, azonban a helyszínen feltöltött egyenleg maradványértéke csak a helyszínen váltható vissza, ezt a látogatónak személyesen kell igényelnie a feltöltőpontokon a fesztivál nyitvatartása alatt. Itt hangsúlyoznám azt is, hogy a Festipay ebben az együttműködésben csupán technikai lebonyolító, a fennmaradó összegek nem kerülnek hozzánk.

A felhasználók számára ez az idei év újdonsága, hogy megkülönböztetjük a helyszíni és az online feltöltéseket a visszatérítés számításakor. Az online feltöltés használata mellett a fesztivál applikációban regisztrált látogatók ezen kívül folyamatosan nyomon tudják követni a vásárlásaikat, illetve az egyenlegük alakulását is. A fesztiválozók ezt az újítást örömmel fogadták, ezt mutatja az online feltöltések és a contactless fizetések folyamatosan növekvő aránya. Ezen kívül fontos újítás még, hogy idén már Apple Pay-jel is lehet fizetni a Sziget fesztiváljain, illetve, hogy egy fontos környezetvédelmi vállalásunknak eleget téve egyes nagyfesztiváljainkon - 3 romániai helyszínen egyelőre - R-PET karszalagot használunk, amely teljes mértékben újrahasznosított műanyagból készült.

A 27. Telekom VOLT Fesztivál volt az első nagyfesztivál Magyarországon, amin az Apple Payt is lehetett már használni, a Festipaynek köszönhetően. Az Apple Pay hazai megjelenését is örömmel fogadtuk, mivel a Festipay rendszeréhez könnyedén adaptálható alkalmazásról van szó. Az Apple Pay technológia bejelentése óta készültünk arra, hogy a magyarországi megjelenéskor a fesztiválozók azonnal használhassák, így a fejlesztésekkel készen álltunk már az idei szezon kezdete előtt. Az, hogy felpörgeti-e, a későbbiekben fog kiderülni, de én személy szerint azt gondolom, az Apple Pay nagyon hasznos szolgáltatás iPhone és Apple Watch tulajdonosoknak. Akárcsak a Festipay megoldásai, kényelmes, gyors és biztonságos fizetést tesz lehetővé, ezért remélem, sikeres lesz a magyarországi bevezetése.Hogy csak a nagyobbakat említsem, a Sziget főbb rendezvényein: Gourmet Fesztivál, VOLT, Balaton Sound és a hamarosan kezdődő Sziget Fesztiválon már évek óta biztosítjuk az integrált rendezvénymenedzsment rendszert, emellett több romániai nagyfesztiválon is jelen vagyunk ugyanezzel a technológiával több éve. Összesen 9 országban szolgáltatunk különféle készpénzmentes fizetési megoldásokat, nemcsak fesztiválokon, de például sípályákon is, valamint a budapesti strandok és gyógyfürdők készpénzmentes fizetési rendszerét is a Festipay üzemelteti.Belgiumban egy új pilot projektünk május végén kezdte meg működését a Baouzza strandklubban, ami azért különösen nagy büszkeség, mert egy fizetéstechnológiailag igen fejlett régióba tudtunk innen, Magyarországról betörni. Emellett lett egy új svájci fesztiválunk is. Egy fiatal, idén 5 éves cégnek ezek komoly mérföldkövek. Ősszel pedig meghódítunk egy új földrészt is: októberben Szingapúrban lesz egy kisebb zenei fesztivál, amely a Festipayt választotta az integrált fizetés-beléptetés szolgáltatására. Sokan talán nem tudják, de Magyarországon hatalmas tudás halmozódott fel digitális fizetési szolgáltatások terén az elmúlt évtizedben, ezért is állja meg a helyét a Festipay a nemzetközi versenyben.

A Sziget fesztiváljain a beléptetéshez kapcsolódó rendszert nem mi szolgáltatjuk, és minden hozzánk kerülő adatot a GDPR előírásokat maximálisan betartva kezelünk, ezért nem gondolnám, hogy bármitől tartanunk kellene. Azóta kiderült, hogy a Szigetet is olyasmiért büntették meg, amely utóbb törvényileg kötelező lesz. Tudomásom szerint a Sziget egyébként megfellebezte a NAIH döntését.A PSD2 egyértelműen áttörési lehetőséget jelent, de a piaci bevezetés hosszadalmas folyamat. A Festipaynél folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy mely szolgáltatásokkal és funkciókkal tudunk kényelmesebb, gyorsabb, olcsóbb és biztonságos szolgáltatásokat nyújtani.Igen, azonban ennek a pontos részletei nagyban függnek a pénzügyi szolgáltatók, elsősorban a bankok saját fejlesztéseitől is, amelyekkel együttműködve nyújthatjuk a legjobb színvonalú szolgáltatásokat. Az biztos, hogy a bevezetés elhalasztása több szolgáltatás kifejlesztését teszi lehetővé úgy, hogy azok már az induláskor is elérhetők legyenek.

Egyrészt, a korábbi évekhez hasonlóan folytatódik a különböző fizetési szolgáltatások, fizetőeszközök mobiltelefonba történő integrálása. Véleményem szerint ez trend nemhogy csillapodni, de inkább erősödni fog: ennek egyik előszele a hazai fogyasztók számára is elérhető NFC-s, ApplePay-es funkciók megjelenése, de jól látható az is, hogy pusztán a fizetési funkció mobilra "költöztetése" önmagában ma már nem számít innovációnak. Egyre több szolgáltató nyújt különböző számlafizetési, egyenlegfeltöltési, vásárlási lehetőséget, egyre több platformon.A másik fontos irány, hogy egyre fontosabbá válnak a személyre szabott, marketing alapú ajánlatok, amelyek a felhasználók egyéni preferenciáihoz igazodnak. Arra számítok, hogy az ilyen típusú megoldásokkal a mindennapok egyre több területén találkoznunk majd, de természetes módon leginkább a fizetési, vásárlási applikációk átalakulása várható. A GDPR jelentős érdeme, hogy a marketingkommunikációra sokhelyütt jellemző, "vadnyugati" viszonyok közé világos szabályrendszert hozott, ami minden szereplő érdeke, így az innovatív fizetési szolgáltatások fejlesztése területén is kijelöli a helyes és követendő irányokat.