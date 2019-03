Nettó 600 ezres fizetést is kereshetnek a sofőrök: de hogyan élnek túl a kis fuvarozó cégek?

A magyar logisztikai piaci trendek, a kormányzati tervek, az ipari parkok fejlesztési lehetőségei és az árufuvarozási kihívások is terítéken lesznek a Portfolio május 21-ei Smart Logistics konferenciáján. Ne maradj le róla! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

A piac 70-80 százalékát ráadásul 2-3 óriáscég tudhatja magáénak, van még kb. 50-60 közepes méretű cég, de igazán nehéz helyzetben a kisebb vállalkozók vannak, akik nagyon nehezen tudnak maguknak nagy ügyfeleket szerezni

A kereskedelmi faktoring és a folyószámla hitel jelentette a megoldást

Az OTP Business Nagykövet Program kommunikációs csatornát tud nyitni, részben ezért jelentkeztünk. A program számos előnnyel jár, azt tapasztaljuk, hogy az alvállalkozók még nagyobb bizalommal fordulnak felénk. Fontos, hogy a program adta közvetlenebb OTP kapcsolatot mindenképpen hosszabb távon szeretnénk képviselni, mint 6 hónap

Az Opten adatai szerint 2018 nyarán 10 152 árufuvarozással foglakozó cég működött Magyarországon, ez 902-vel kevesebb, mint két évvel ezelőtt. A sofőrhiány, az üzemanyagár változása és az emelkedő útdíj egyaránt nehezíti a fuvarozók helyzetét.- mondta a Portfolio-nak, az. üzletfejlesztési és kommunikációs igazgatója.A cég tulajdonosai 25 éve foglalkoznak fuvarszervezéssel és fuvarozással: 1994-ben a román piacon indult, Magyarországon pedig 2015-ben kezdte meg működését. Nincsenek saját eszközeik, a cég alvállalkozók bevonásával végzi a fuvarfeladatokat."Az általunk kifejlesztett, EDT KOMPOZIT névre hallgató rendszer lényege az, hogy a kisebb fuvarozók is hozzájussanak nagyobb megrendelésekhez és hatékonyan használják kapacitásaikat. Hogy pontosan miről is van szó? Egy elvállalt fuvarfeladat teljesítéséhez eszközökre és pénzre van szükség: az úton tankolni kell, ki kell fizetni az útdíjat is. Az alvállalkozók a vevőpartnerektől általában 60-90 nap, vagy ennél is hosszabb idő után kapják meg a pénzt a teljesített munkáért. Vagyis ez egy pénzügyileg igen bizonytalan helyzet. Mi azt találtuk ki, hogy mint fuvarszervező, nem előfinanszírozunk, hanem az alvállalkozóinknak a munkához kapcsolódó költségeket szinte azonnal megtérítjük. Biztosítunk például üzemanyagkártyát, rendezzük az útdíjat, ezzel könnyítve a terheiken" - magyarázta a rendszer működését Siska Miklós, aki megjegyezte, ennek persze óriási költsége van. Pénzügyi partnerük az OTP Business: a pénzintézet biztosítja a tőkét rendszer működtetéséhez.- mondta, a cég banki kapcsolattartója, aki hozzátette: az Euro Dori Transport HU Kft. dinamikusan növekszik, újabb és újabb alvállalkozókkal dolgozik együtt."Óriási a munkaerőhiány a piacon, én is mindenkitől ezt hallom, de az alvállalkozóinkat ez a probléma nem érinti: hétről hétre jönnek az önéletrajzok, sokan jelentkeznek sofőrnek. A kiépített rendszer miatt nincs pénzügyi bizonytalanság, rendszeres a fizetés, és a fuvarszervezésnél figyelünk arra, hogy az egyéni igényeket ki tudjuk elégíteni, vagyis van, aki egy hétig úton van, a hétvégét otthon tölti, más három hétig van úton, de aztán egy hétig pihen. Arra is van példa, hogy egy sofőr egy hónapig dolgozik, és aztán egy hetet tölt otthon a családjával. Ezt is értékelik a sofőrök" - jegyezte meg Siska Miklós, hozzátéve, már az utánpótlás kinevelésén is dolgoznak.Székelyföldön kialakítottak egy sofőrképzési programot, középiskolákban tartanak előadásokat a sofőr-szakmáról. Siska Miklós szerint ugyanis sok olyan sofőr dolgozik, aki kényszerből választotta ezt a pályát, és bízik benne, hogy a jövőben több olyan szakember lesz, aki kifejezetten ezzel szeretne foglalkozni. A bérekkel kapcsolatban megjegyezte: egy nemzetközi fuvarokat teljesítő kamionsofőra napidíjakkal együtt.- tette hozzá Siska Miklós.