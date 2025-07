A nyugat-nílusi láz csak a kezdet, újabb egzotikus betegségek jöhetnek

agrarszektor.hu 2025. július 03. 13:33

A szúnyoggyérítés kérdése évről évre megosztja a közvéleményt. Miközben a szakemberek egyre több fórumon figyelmeztetnek az ilyenkor alkalmazott vegyszerek súlyos hatásaira, egy bizonyos réteg alig várja a vegyszeres irtást, csak hogy minél előbb megszabaduljon a zavaró rovaroktól. Emellett akad egy másik aggasztó trend is: jó ideje tanyát vert ugyanis Magyarországon három olyan inváziós csípőszúnyog, amelyek emberre és állatra egyaránt veszélyes kórokozók potenciális terjesztői lehetnek, és ha a véletlenek szerencsétlen összjátéka is úgy akarja, nekik köszönhetően hazánkban is elterjedhet néhány egzotikus betegség. A hazai szúnyoghelyzet aktuális trendjeiről kérdeztük az Agrárszektor Alapvetés podcastjának vendégét, Garamszegi László Zsoltot, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont főigazgatóját.