Új befektetőket keres a Revolut, 10 milliárd dollárnál is többet érhet a challenger bank

A Revolut egy új forrásbevonási kört tervez idén valamikor nyár után, amely során 10 milliárd dollár fölé kúszhat a challenger bank értékeltsége – írja a Sky News.

A Revolut legújabb befektetési körének megszervezésével az FT Partners nevű fintech-fókuszú befektetési bankot bízzák meg a tulajdonosok. Az alapító-tulajdonos Nik Toronskyt eddig is a fiatal fintech-milliárdosok között tartották számon, a forrásbevonási körrel bebetonozhatja helyét az alapító ezen a képzeletbeli listán. A Sky értesülése szerint ugyanis a Revolutot

a forrásbevonási körben 10-15 milliárd dollárra értékelhetik a befektetők.

Még a várható értékelés alsó sávjában is multimilliárdossá válhat (dollárban) Nik Toronsky a forrásbevonási kör végén. A Revolut jelenleg 35 országban van jelen, köztük Magyarországon is elérhető, és mintegy 15 millió ügyféllel rendelkeznek. A társaság a brit banki licenc megszerzését is megcélozta.

A Revolutot a legutóbbi nagyobb, 500 millió dolláros forrásbevonási körében, 14 hónappal ezelőtt 5,5 milliárd dollárra értékelték a befektetők. A társaság kötvénykibocsátással 1 milliárd dollárt vont volna be, ám ez a terv végül nem valósult meg. Az ügyet jól ismerő források szerint a Revolut most nem szorul különösebben feltőkésítésre, és ebben a körben 250 millió dolláros forrásbevonásra készülnek.

Eddig összesen 13 befektetési körön van túl a társaság, és összesen 905,5 millió dollárt vontak be a Crunchbase adatbázisa szerint.