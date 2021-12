Változások a CIB hitelkártyáinál: átalakulnak a visszatérítések

Újragondolta és átalakította hitelkártyáinak visszatérítési rendszerét a CIB Bank. A pénzintézet tájékoztatása szerint új kedvezmények is bekerültek, sőt, egy adományozási opció is elérhetővé vált.

Nem meglepő módon a globális pandémia a hitelkártyapiacot sem hagyta érintetlenül. Miközben a biztonságos használat miatt a hitelkártyás tranzakciók száma emelkedett, az értékesítés nehezen talál vissza 2019-es önmagához. Jelentősen visszaesett az utazások száma, így a hitelkártyákhoz kötött, utazással kapcsolatos szolgáltatások iránti kereslet is visszaesett a piacon, ebből adódóan a hitelkártya portfóliókban is csökkenés tapasztalható a penetrációban.

A pénzintézetek ezért is próbálnak olyan szolgáltatásokat kiemelni hitelkártya termékeik esetében, amelyek inkább az otthonhoz, otthoni tevékenységekhez kapcsolódnak

, valamint folyamatosan kommunikálják meglévő és potenciális ügyfeleiknek a hitelkártyával járó előnyöket és szolgáltatásokat.

„A visszaesést tapasztalva, a CIB Bank készített egy kutatást a hitelkártya portfóliójára vonatkozóan, a meglévő és lehetséges ügyfelek között. A válaszok alapján azt szűrtük le, hogy míg korábban az volt jellemző, hogy a hitelkártyáinkra elsősorban ügyfeleink úgy tekintettek, mint egy rendelkezésükre álló hitelkeret, az elmúlt 1-5 évben folyamatosan nőtt az igény a kártyákhoz nyújtott mögöttes szolgáltatások, mint például a pénzvisszatérítési opció, illetve az utazási biztosítás iránt, de az asszisztencia szolgáltatások is népszerűek” - mondta el a Portfolio-nak Hidas-Mészáros Eszter, a CIB Bank Bankkártya üzletfejlesztési menedzsere.

Új elemek a visszatérítéseknél

A CIB tájékoztatása szerint hitelkártyáiknál alapvetően 3 kategóriára bontható a szolgáltatások köre:

biztosítás és asszisztencia: utas biztosítás, háztartási, autós és orvosi asszisztencia, valamint soron kívüli ügyintézés a bankfiókokban; a Mastercard által nyújtott kedvezmények: kedvezményes belépés a Mastercard Airport Lounge-ba, kedvezményes belépés, a Budapest Airport Gyorsító Sávjának használata, emellett Mastercard Papp László Budapest Sportaréna kedvezmények (Fast Track és Prémium Lounge); utazási kedvezmények, egyedi ajánlatuk utazási partnerüknél.

A számok azt mutatják, hogy jelenleg a legattraktívabb extra szolgáltatások a bankfióki soron kívüli ügyintézés, az utas biztosítás és az asszisztenciák. Az utazók között pedig továbbra is népszerűek a Mastercard által nyújtott reptéri kedvezmények (Airport lounge kedvezményes belépés, Gyorsító Sáv használata).

A felmérés eredményeire alapozva a bank nemrég újragondolta a hitelkártya-visszatérítéseket, új elemeket is beépítettek. A kormány lakásfelújítási programjával összhangban felvették az Otthon/Kertet, mint választható kiemelt kategóriát a 2021. évi harmadik negyedéves hitelkártya akcióba, valamint meghosszabbították a cashback regisztráció időszakát egy hónapról két hónapra.

Hidas-Mészáros Eszter

Bevezettek egy adományozó opciót is: fix 1500 forintot felajánlhat az ügyfél a visszatérítéséből állatmenhelyek részére. Az így összegyűjtött negyedéves adományokat a Hangya Közösség Alapítvány segítségével osztják szét állatmenhelyek között. Ennek eredményeként már az első időszak végén, október elején az alapítvány négy vidéki állatotthonnak több, mint két tonna élelmiszert tudott szétosztani és ezzel közel 800 kisállatnak tudtak segíteni. A várakozások szerint 2021. utolsó negyedévében akár ennél is jobb eredményt érhetnek majd el az akcióval és még több menhelynek fognak tudni segíteni. Többek közt ezért is született az a döntés, hogy az adományozási lehetőség megmarad 2022 első felében is.

Hidas-Mészáros Eszter hozzátette: kutatásaik azt mutatják, hogy a hitelkártyával rendelkező ügyfeleink tudatosan használják a plasztikot, leginkább fizikai és online vásárlásokra, melyek volumene hónapról hónapra emelkedik, míg az ATM használat esetében folyamatos csökkenést látnak.

A cikk megjelenését a CIB Bank támogatta.

Címlapkép: Getty Images