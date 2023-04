10 ábrán a magyar bankrendszer: így várják a bankok az év egyik legnagyobb eseményét

Május 4-én, jövő csütörtökön lesz a Portfolio Hitelezés 2023 konferenciája , a magyar bankszektor és a hitelpiac egyik legnagyobb éves szakmai eseménye. A közelgő rendezvény apropóján megnéztük, milyen állapotban van most a magyar bankszektor és a hitelpiac, és milyen folyamatok zajlanak. Cikkünkben 10 ábrán mutatjuk be az aktualitásokat.

Hitelezés 2023 Még nem késő regisztrálni a Hitelezés 2023 konferenciára, részletek itt:

1. Nyereséges maradt a bankszektor

A 2021-es 514 milliárd forint után tavaly 485 milliárd forintos adózott nyereséget ért el a magyar hitelintézeti szektor a legfrissebb, nem konszolidált adatok szerint, ami a körülményekhez képest tűrhető, mindössze 6%-os éves csökkenést jelent. Pedig az extraprofitadó 226, a kamatstop 195, a kockázati költségek emelkedése 267 milliárd forintos mínuszt okozott (a Sberbank-betétesek márciusi OBA-kártalanításának a 73,5 milliárd forintos költségei végül a végelszámolásból megtérültek) számára. 2022-ben az átlagos tőkearányos profit (ROE) elég alacsony, 8,3% volt a Portfolio számítása szerint, osztalékbevételek nélkül viszont csak 4,4% lett volna. A nagybankok közül az OTP Bank magyarországi tevékenysége 135, a Magyar Bankholding 91, a Raiffeisen Bank 72, a K&H Bank 68, az Erste Bank 54, a CIB Bank 26 milliárd forintos éves adózás utáni eredményt ért el tavaly, az UniCredit még nem közölte számait.

2. Kitömte az MNB a bankokat

Csapások sora tavaly a bankszektort, de az említett átmeneti negatív tételek ellenére tűrhető szinten maradt a bankszektor jövedelmezősége, ami a megugró bevételeknek köszönhető, azon belül is a kamatbevételeknek. Tavaly októberig fokozatosan emelkedett a kamatkörnyezet, azóta 18%-os irányadó kamatot fizet az MNB a nála tartott egynapos betétekre, és 13%-ot a kötelező tartalékra (idén április 1-je óta az effektív kamat csak 9,75%). A kamatkörnyezet elsősorban a bankközi likviditásra fizetett kamatokon, másodsorban a magyar állampapírok kamatán, harmadrészt pedig a hitelek részleges átárazódásán keresztül hatott pozitívan a bankszektor bevételeire. Mivel a lekötött betétek arányát és kamatlábát (különösen a lakosságnál) alacsonyan tudták tartani a bankok, a kamatráfordításaik sokkal kisebb mértékben nőttek. Így tavaly 666 milliárd forinttal nagyobb lett a bankok nettó kamatbevétele, mint egy évvel korábban. Több bankot is ez a jelenség óvott meg a veszteséges működéstől, illetve a nagyon alacsony megtérüléstől.

3. Konszolidálódik a szektor

A magyar bankszektor történetében egyedülállónak számító, hármas nagybanki fúzió zárul le jogilag április végén. A 2021-es adatok alapján még 5. legnagyobb Takarékbankból, a 7. helyen álló MKB Bankból és a 9. helyen álló Budapest Bankból összeálló MBH Bank 10 ezer milliárd forint feletti eszközállományával Magyarország második legnagyobb hitelintézete lesz, eszközállományát tekintve az OTP Bank magyarországi tevékenységétől és a harmadik helyezett K&H Banktól nagyjából egyenlő távolságra. Mivel a bankok egy része még nem tette közzé 2022-es éves beszámolóját, ezért a 2021-es adatok alapján mutatjuk a bankok listáját. Részletesen itt írtunk az MBH Bank méretéről.

4. Lassulva nőnek, sőt már csökkennek az üzleti állományok

A korábbi 15% körüli dinamikától jelentősen elmaradva, 5,2%-os éves dinamikával nőtt február végéről február végére a lakosság hitelállománya, és amire már rég volt példa: januárban és februárban már nettó hiteltörlesztő volt a magyar lakosság, vagyis több hitelt fizetett vissza, mint amennyit felvett, vagyis év eleje óta már csökken az állomány. A vállalati hitelállomány még 17,6%-kal gyarapodott év/év alapon, de már itt is visszaesést látunk a dinamikában, sőt decemberben és (a Vodafone-felvásárláshoz kapcsolódó hitelek miatt erős január hónap után) februárban is nettó hiteltörlesztők voltak a vállalatok. Hasonló lassulást látunk a betétállományoknál is: tavaly február óta jelentősen, 7,8%-kal csökkent a lakosság betétállománya, részben a magas infláció megtakarításokat romboló hatása, részben pedig a befektetési alapok és az állampapírok felé történt átsúlyozás miatt. A vállalatok betétállományának az éves dinamikája is jelentősen, 9,1%-ra lassult, és az EU-pénzek késlekedése miatt nem is várható hirtelen felpattanás a következő hónapokban.

5. Beesett a lakossági hitelezés, különösen a lakáshitelek

Február hónapban a lakáshitelek kihelyezése az egy évvel korábbihoz képest 68%-kal 33 milliárd forintra, a személyi kölcsönöké 8%-kal 35 milliárd forintra, a babaváró hiteleké 61%-kal 12 milliárd forintra csökkent. Harmadannyi lakáshitelt vett fel a magyar lakosság az év első két hónapjában, mint egy évvel korábban, és előfordult az a ritka eset, hogy több személyi kölcsönt vettünk fel, mint lakossághitelt. A lakáshitelek esetében a Zöld Otthon Program miatt a bázis erős volt, ugyanakkor a nem támogatott, tisztán piaci kamatozású hiteleknél is 60%-os visszaesést látunk. A támogatott hiteleknél ez 82%. Az új lakáshitelek darabszáma az MNB új típusú statisztikái szerint 54%-kal esett vissza februárban, vagyis a visszaeséshez a lakáshitel-szerződések átlagos összegének a csökkenése is hozzájárult: februárban mindössze 9,2 millió forint volt az átlagos hitelösszeg, aminél alacsonyabb utoljára 2019-ben volt. Ehhez a hitelezhetőség romlása is hozzájárulhatott. A fogyasztási hiteleknél jóval kisebb visszaesést látunk, az új szerződéses darabszám még növekedett is 2022 elejéhez képest.

6. Úgy tűnik, tetőztek a lakossági kamatok

A kamatok tetőzéséről és a szórványos banki kamatcsökkentésekről szól eddig az idei év a magyar lakáshitelpiacon. A 8 és 11 százalék között szóródó piaci kamatok továbbra is borzasztóan magasak a hitelfelvevők számára, a bankok viszont nem nyernek sokat rajtuk. Április eleji cikkünkben megnéztük a legjobb ajánlatok törlesztőrészletét, hiszen a piaci visszaesés ellenére sokan érezhetik úgy még most is, hogy hitelből költöznének új otthonba. Egyértelmű és látványos a drágulás az elmúlt három évre visszatekintve: három éve még 4,2% volt, ma 9,0% a legnépszerűbbnek mondható, 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek átlagkamata. Ehhez képest kevésbé látványos, de azért már látható az elmúlt három hónapban bekövetkezett fordulat: az 5 éves kamatperiódusú lakáshitelek átlagkamata januárban, a 10 éveseké decemberben tetőzött, de már a végig fix lakáshitelek is valamelyest olcsóbbak lettek. Az átlagos elérhető törlesztőrészlet így is több mint 50%-kal múlja felül a jegybanki kamatemelési ciklus előtti, 2021 júniusi szintet. Ami akkor nagy átlagban 122 ezer forint volt, az most 185 ezer forint egy 20 milliós, 20 éves lakáshitel esetében. Hasonló mondható el más lakossági hitelekről is, például a személyi kölcsönöknél, amelyek piacáról legutóbb itt számoltunk be részletesen, az átlagos THM a januári 19,5%-os csúcspontról 19,0%-ra csökkent februárra.

7. Az EXIM és a KAVOSZ támasztja a vállalati hitelpiacot

Három fő folyamat figyelhető meg a vállalati hitelpiacon a kamatkörnyezet elszállása miatt: 1. Mivel a beruházási kilátások (részben az energiahatékonysági beruházásokat leszámítva) romlottak, a hitelkereslet egyértelműen eltolódott a likviditási célú és forgóeszköz-finanszírozás irányába, ezért csökkent a felvett hitelek átlagos futamideje, 2. A devizabevétellel rendelkező vállalatok a korábbinál arányaiban nagyobb keresletet támasztanak az alacsonyabb kamatozású devizahitelek, különösen euróhitelek iránt, 3. Aki csak teheti, és belefér a feltételekbe, az EXIM február 1-jén elindult Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramját vagy a KAVOSZ december vége óta élő Széchenyi Kártya MAX Plusz programját veszi igénybe, hiszen ezek 6, illetve 5 százalékos forintkamattal, illetve 3-3,5%-os eurókamattal vehetők igénybe. A forint megtörtént erősödése és várható esetleges gyengülése persze óvatosabbá teszi a devizahitelezést is. Az EXIM 700 milliárdos kerete gyakorlatilag egy hónap alatt kimerült, ezért azt 1000 milliárdosra növelték. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint így forgóeszközhitelből végül 600 milliárd forint, beruházási hitelből 400 milliárd forint kerülhet ki a hazai gazdaságba, ebből április 20-áig 722 vállalat együttesen közel 504 milliárd forint kedvezményes kamatozású hitelre szerződött már le, amiből addig 108 milliárd forint kifizetésére került sor. A hitelprogramra összesen 2124 hitelkérelem érkezett, így a megemelt hitelkeret is gyorsan kimerülhet.

8. Nincs gond a hitelportfólió minőségével

Minden előzetes várakozással ellentétben a hitelportfólió minőségére egyelőre nem lehet panasz a bankoknál: 2022 végén gyakorlatilag ugyanott állt a 90 napon túl nem teljesítőként számontartott hitelek aránya, mint szeptember végén (lakosság: 1,5%, vállalatok: 1,4%). A nem feltétlenül késedelmes, de a szabályok miatt nem teljesítőként számon tartott hitelek teljes aránya (nem csak lakossági és vállalati hiteleket tartalmazó NPL-ráta) még csökkent is: 3,1%-ról 2,9%-ra – írtuk akkor, amikor megérkeztek a magyar bankszektor 2022-es éves eredményadatai. Az MNB később közzétett háztartási adatai megerősítik a lakossági hitelek 90 napon túli késedelmére vonatkozó 1,5%-os adatot: bruttó 9780 milliárd forintnyi belföldi lakossági hitelből 149 milliárd forint számít 90 napon túl késedelmesnek és további 70,5 milliárd forint 90 napon belül hátralékosnak, utóbbiak egy része a tapasztalatok szerint nem fog átcsúszni végül a 90 napon túli tartományba. A 1,5%-os arány lényegében stagnálást jelent: mondhatni 2022 egészében itt állt a 90 napon túli lakossági hitelek aránya a bankszektorban. 2022. június 15-én megszűntek a követelések érvényesítése útjában álló moratóriumok, nevezetesen a kényszerértékesítési és a kilakoltatási moratórium, ennek hatása látható az alábbi ábrán: 2022-ben egyetlen olyan negyedév volt csak, amikor pezsgett a követelésvásárlás, ez a második negyedév volt, amikor a 2020 márciusától élő moratóriumok előtt és alatt felhalmozódott ügyeket adták át a bankok a követeléskezelőknek. Ezt követően azonban ismét visszaestek a követelésvásárlások és azok árazása is, bár a negyedik negyedév erősebb volt a harmadiknál. December 31-ével véget ért a koronavírus miatt három éve bevezetett hiteltörlesztési moratórium is, amelyben a lakossági hitelek mintegy 3%-a és a vállalati hitelek mintegy 1%-a volt még érintett, a megszűnés hatásáról egyelőre nem állnak rendelkezésre adatok, de a hatás banki információk szerint korlátozott lehet.

9. Három új szereplő a magyar bankpiacon

Miközben a Nemzetközi Beruházási Bank hazánk kilépése miatt elköltözteti székhelyét Magyarországról, három új szereplő is megjelent az utóbbi hónapokban a magyar bankpiacon: 1. A török érdekeltségű, de hollandiai székhelyű Trive Financial Holding felvásárolta a Sopron Bankot. A MagNet Bank közleménye szerint az ügylet nem fogja érinteni a Sopron Bank MagNet Bank által átvett ügyfélállományát, hiszen a Trive az ügyfélállománnyal már nem rendelkező Sopron Bankot vette meg. 2. 2023. március 1-jei hatállyal bejegyezték Magyarországon az Interactive Bankot – vette észre a Portfolio. Az alapító nem más, mint a leggazdagabbnak tartott magyar ember, Péterffy Tamás brókercége. Egy bank alapításához a hitelintézeti törvény szerint 4 milliárd forint induló tőke kell, vagyis a befektető szándékai mindenképpen komolynak tekinthetők. Az MNB alapítási engedélye megvan, a banki működési engedély kézhezvétele a szokásos menetrend szerint valószínűleg egy éven belül várható. 3. Fióktelepet nyitott Magyarországon a China Construction Bank (Kínai Építési Bank, CCB), amely eszközállománya alapján a világ második legnagyobb hitelintézete - jelentették múlt héten az ünnepélyes megnyitón a Pesti Vigadóban. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerint a lépés újabb fejlesztéseknek fog teret nyitni. A China Construction Bank segíti a magyar cégek belépését kínai piacra, illetve a kínai beruházások magyarországi megjelenését - tette hozzá az MTI szerint. Tien Kuo-li, a CCB elnöke kiemelte: Kína és Magyarország közötti barátság hosszú múltra tekint vissza, szilárd és mély. Várakozásuk szerint a pénzintézet hozzájárulhat a kínai-magyar gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatok további bővüléséhez.

10. Eladó a Cetelem

Eladhatja a BNP Paribas a magyarországi leányvállalatát, a felvásárló a szintén francia Credit Mutuel, illetve annak magyarországi fióktelepe, a Cofidis lehet – írta a Bloomberg az ügyhöz közeli forrásokra hivatkozva, összhangban a Portfolio hasonló értesülésével. Az átalakításra a csökkenő profitabilitás miatt kerülhet sor, ami mögött a romló gazdasági kilátások és a vágtató infláció állnak, amelyek érzékenyen érintik mind az újonnan hitelt felvevő, mind az azt már törlesztő ügyfeleket. A tárgyalások sikeressége még kérdéses, a lap kérdéseire pedig egyik hitelintézet sem válaszolt. A Cetelem Magyarországon 300 munkavállalót foglalkoztat, és 300-400 ezer ügyféllel rendelkezik. 2021 végén a Cetelem 84, a Cofidis 105 milliárd forintos hitelállománnyal rendelkezett, mindketten a fogyasztási hitelek piacának jelentős szereplői, különösen a személyi kölcsönök és az áruhitelek részpiacán aktívak.

Hitelezés 2023 Még nem késő regisztrálni a Hitelezés 2023 konferenciára, részletek itt:

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images