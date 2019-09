Érdemes minél fiatalabb korban megkötni az életbiztosítást

A fiatalabb korban megkötött kockázati életbiztosítás díja jellemzően alacsonyabb, ezért kifejezetten érdemes fiatalon biztosítást kötni. 20-as, 30-as éveinkben általában jobb az egészségi állapotunk, mint 40 vagy 50 évesen, így várhatóan kedvezőbb lesz a biztosítási díjunk, ami akár hosszú éveken át ilyen kedvező is maradhat.

Az életbiztosítások igény szerint, személyre szabhatóan nyújtanak lehetőséget arra, hogy váratlan tragédia esetén gondoskodjunk a családunkról, vagy előre tervezett módon gyűjtsünk pénzt céljainkra. A kiegészítőként vásárolható baleset- és egészségbiztosításokkal együtt a biztosítás széles körű fedezetet nyújt az egyén és a család számára – derül ki a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) tájékoztatásából.

Nincs olyan élethelyzet, amikor ne érné meg

Életbiztosítást mindenkinek érdemes kötnie, hiszen váratlan esemény bárkivel, bármikor történhet. Családosok esetében a fő kereső halála a család anyagi helyzetét alapjaiban változtathatja meg, drámaian csökkenhet az életszínvonal, az anyagi lehetőségek – tájékoztatta a Portfolio-t az Aegon Biztosító. Kockázati életbiztosítással a család jövőjét biztosítjuk, így gondoskodhatunk a gyermekek, illetve a hátrahagyottak anyagi biztonságának fenntartásáról. A hitellel rendelkezőknek is kézenfekvő megoldás lehet, hiszen a hitelt felvevő biztosított halála esetén kiváltható a hitel, vagy nagymértékben könnyíthetők a hitel öröklésével együtt járó terhek.

2018-ban 45,3 milliárd forint volt az életbiztosítások új szerzésének értéke. Átalakult az eladott életbiztosítások struktúrája: nőtt a nyugdíjbiztosítások és a nem megtakarítási célú biztosítások aránya (ma nagyjából 1/3 nyugdíj, 1/3 kockázati, 1/3 unit-linked megtakarítási az arány), valamint nőttek a közvetítők egy főre eső jutalékbevételei – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból.

Az egyedülállók számára azért jelent biztonságot, mert a szerződéshez választható kiegészítő biztosításokkal teljes körű védelmet vásárolhatnak maguknak egy váratlan betegség vagy egészségi állapot változás esetére. Továbbra is vannak olyan munkáltatók, akik kockázati életbiztosítással gondoskodnak kulcsembereik védelméről.

Fontos tudni, hogy a fiatalabb korban megkötött kockázati életbiztosítás díja jellemzően alacsonyabb, ezért kifejezetten érdemes akár már a 20-as éveinkben kötni – tanácsolják a biztosító szakértői. Ez abból adódik, hogy fiatalon általában jobb az egészségi állapotunk, mint 40 vagy 50 évesen, így várhatóan kedvezőbb lesz a biztosítási díjunk, ami akár hosszú éveken át is ilyen kedvező maradhat.

Mit vizsgál a biztosító?

Sokan nem tudják, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a kockázati életbiztosítás díját befolyásolják. Az Aegon tájékoztatása szerint a legfontosabb tényezők a biztosított életkora és az egészségi állapota, de a választott tartam és a foglalkozás is fontos szempont a biztosító számára. Ezen felül az is befolyásolja az életbiztosítás díját, hogy a szerződésbe bevonunk-e társbiztosítottat, illetve kötünk-e a még teljesebb védelemért kiegészítő biztosításokat.

Az életbiztosítás is változik



Az évek múlásával természetes dolog, hogy igényeink, elvárásaink változnak: az autónkat újabbra, korszerűbbre cseréljük, a háztartásunkat modernebb eszközökkel szereljük fel, újabb szolgáltatásokat veszünk igénybe, és az is természetes, hogy a biztosítók palettáján az életbiztosítások kínálata, szolgáltatásai is folyamatosan bővülnek és megújulnak ennek megfelelően.



Egy kockázati életbiztosításnak hosszú éveken át kell beteljesítenie a feladatát, azaz teljeskörű védelmet kell nyújtania az ügyfélnek, ezért az új, korszerűbb szolgáltatások megjelenésével a tanácsadók általában felkeresik régi ügyfeleiket is, akik mérlegelik, hogy élethelyzetüknek megfelelően mire van igényük.

Mire érdemes figyelni, amikor életbiztosítást kötünk?

Ha biztosítási szerződést kötünk, ne döntsünk azonnal, szerződéskötés előtt alaposan tájékozódjunk;

A biztosítási ajánlat megtétele előtt mindig tanulmányozzuk át a szerződési feltételeket, szabályzatot;

Ha valamit nem értünk, kérjük szakember segítségét, magyaráztassuk el a számunkra nem egyértelmű fogalmakat;

A felmerülő kérdéseket ajánlott írásban feltenni, és a választ is ilyen módon kérni.Fontos tudni, hogy a biztosító köteles a szerződéskötést megelőzően kellő időben, bizonyítható és azonosítható módon, pontos, közérthető, egyértelmű, nem félrevezető, tisztességes, részletes és díjmentes írásbeli tájékoztatást adni többek között a biztosítási szerződés jellemzőiről. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a biztosító mentesülésének a szabályait, a biztosító által nyújtott szolgáltatás korlátozásának a feltételeit, a biztosítási szerződésben alkalmazott kizárásokat, valamint minden, a szokásos szerződési gyakorlattól eltérő feltételt is.

A cikk megjelenését az Aegon Biztosító támogatta.