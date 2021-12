Ez most a legdrágább magyar bankjegy a Vaterán: több mint 5 millió forintot kérnek érte

Portfolio 2021. december 01. 11:00

Szanitter Áron, a Vatera vezetője elmondta, ez a legerősebb szegmens az online piactéren, a korábbi, válságosabb időszakokban is ez és az antikvitás volt az, ami legjobban tudott növekedni. A régi érmék kereskedelme, a numizmatika most az egyik legnagyobb forgalmat bonyolító alkategória, sokan vannak, akik mérsékleten értenek csak a témához, és elsősorban hobbi számukra a különböző pénzek gyűjtése, akadnak viszont komoly gyűjtők illetve olyanok is, akik befektetésként tekintenek egy-egy új szerzeményre. Az online piactéren milliós értékű tételeket is találni. De vajon honnan lehet tudni, hogy egy-egy régi papírpénz vagy pénzérme, bélyeg vagy katonai emléktárgy valóban megéri az árát, nem hamisítvány? És van-e arra garancia, hogy a vásárló azt kapja, amit lát az oldalon? Ennek jártunk utána.