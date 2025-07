Megerősítették a békét sürgető Trump határidejét, szörnyű támadás érte Kijevet – Háborús híreink csütörtökön

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mérleget vont a csütörtökre virradóra történt orosz csapásokról. Eszerint az orosz erők több mint 300 drónnal és 8 rakétával támadták az éjjel Ukrajnát. 6 ember életét vesztette, köztük egy hatéves kisfiú. Több lakóépületet is csapás mért, egy többemeletes háznak az egyik része a földdel lett egyenlővé.

Since the night hours, our rescuers, firefighters, medics, and all the necessary emergency services have been working at the sites of Russian missile and drone strikes. The Dnipro, Poltava, Sumy, Mykolaiv, and Kyiv regions have been affected. The capital was the primary target of…