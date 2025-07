Záporoznak a gyorsjelentések, estek a tőzsdék

Mozgalmas napokat élünk a tőzsdéken, az amerikai vámbejelentések mellett felpörgött a gyorsjelentési szezon, miközben záporoznak a makroadatok is. Az ázsiai piacok többnyire estek, miután Trump 15 százalékos vámot jelentett be Dél-Koreára, és 25 százalékot Indiára. Európában ehhez képest pozitívabb felütéssel indult a kereskedés, délutánra azonban elromlott a hangulat. Pörögnek tovább közben a gyorsjelentések, a megacap tech cégek közül a Meta és a Microsoft is nagyot emelkedett a vártnál jobb számokat követően, részben ennek köszönhetően sokáig emelkedtek az amerikai tőzsdék a Nasdaq vezetésével. Az esti órákban azonban elbizonytalanodtak a befektetők Trump újabb húzásának köszönhetően.