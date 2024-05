Nem törte meg a gazdasági megtorpanás a startupok vállalkozási kedvét

Az elmúlt negyedévekben beszűkült gazdasági környezet nem könnyítette meg a korai fázisú cégek forráshoz jutását, azonban a kockázati befektetésekkel foglalkozó PortfoLionnál úgy látják, hogy a vállalkozói kedv a makrogazdasági körülményektől függetlenül töretlen, nincs szükség az alap befektetési stratégiájuk megváltoztatására. Pálfalvi Márkot és Pásztor Aurélt – a PortfoLion korai és növekedési fázisú befektetések szakértőit – a cégek kiválasztásának folyamatáról, a legnagyobb potenciált rejtő területekről és a legígéretesebb vállalkozásokról kérdezte a Portfolio.

Az elmúlt időszakban több állami program is támogatta az induló vállalkozások forráshoz jutását, ugyanakkor a befektetők a kedvezőtlen makrogazdasági helyzetben jellemzően a kevésbé kockázatos területek felé fordulnak. Hogyan látják a hazai startup-ökoszisztéma jelenlegi helyzetét?

Pásztor Aurél: A vállalkozói kedv a makrogazdasági körülményektől függetlenül töretlen. Ahogy a világ változik, mindig merülnek fel új problémák, amelyek új piacokat kreálnak, vagy meglévő piacoknak adnak egy nagyobb lökést, amelyre mindig új és új vállalkozások próbálnak reagálni. Emiatt a korai fázisú befektetéseinknél nem is változtattunk a kockázati profilunkon. Továbbra is olyan növekedési potenciállal bíró lehetőségeket keresünk, amelyek nemzetközi szinten, gyorsan tudnak skálázódni és több milliárd dolláros piacokat céloznak meg.

Milyen iparágakban látnak potenciált, van-e valamilyen szabályrendszer, amit a cégek kiválasztásakor követnek?

Pálfalvi Márk: A PortfoLion szektoragnisztikus befektető, tehát nincsenek konkrét iparágak, amiket megcélzunk, minden szektorban a kiemelkedő lehetőségeket keressük. Ezen belül is főként a régióban meglévő erős technológiai tudásra, vállalkozói vénára építünk. Az, hogy egy-egy piac érdekes-e számunkra, a behozott ötletek alapján derül ki. Ezek nyomán ássuk bele magunkat az adott szakterületbe, és vizsgáljuk meg, hogy a megcélzott piac nagysága összhangban van-e a megtérülési elvárásainkkal, illetve, hogy az adott megoldás valóban nyerő lehet-e az azonosított probléma megoldására, piaci rés betöltésére.

Pásztor Aurél és Pálfalvi Márk a PortfoLion korai és növekedési fázisú befektetések szakértői.

A kiválasztás egy komplex, tudatos folyamat, amelyben elsősorban

három fő tényezőt nézünk: a csapatot, az aktuális piaci trendet, illetve, hogy az adott startup rendelkezik-e a megfelelő piaci rálátással.

Ez egyben fontossági sorrend, a csapat továbbra is elsődleges, de rendkívül fontos az is, hogy az általuk behozott megoldás illeszkedik-e egy nagyobb, aktuális, fellendülőben lévő piaci trendhez. Mindemellett a „unique insight” is döntő tényező, vagyis, hogy a vállalkozók rendelkeznek-e olyan egyedi megközelítéssel, problémára való rálátással, ami keresletet teremt a megoldásuk iránt.

Sokszor elhangzik, hogy a befektetők csapatba, nem cégbe invesztálnak, de mi alapján lehet felmérni egy referenciák nélküli csapatot? Hogyan zajlik ez a folyamat?

P. M.: Ha a startup bemutatkozó anyaga átmegy az első rostán, vagyis megfelel az alapvető kritériumoknak és felkelti az érdeklődésünket, egy személyes beszélgetés következik. Ennek során többek között az alapítók személyiségét, merészségét, iparági tudásának mélységét, valamint az ambíció szintjét teszteljük. Ezen felül mélyebb betekintést próbálunk nyerni abba, hogy a startup képviselői hogyan működnek együtt csapatként. Ezen a ponton kiderül az is, hogy működik-e az a kémia alapító és befektető között, ami alapján jó döntés lehet belevágni egy 5-10 éves együttműködésbe mindkét oldalnak.

Ugyanakkor mivel szektoragnosztikus befektetők vagyunk, nem rendelkezünk minden egyes szektorban kellően mély tudással, ezért a következő, validálási fázisban olyan szakértőket vonunk be az értékelésbe, akik hiteles képet tudnak adni a megoldás piaci lehetőségeiről, valamint az általuk feltett kérdésekből sok minden kiderül nem csak a startup ötletével, hanem a csapat viselkedésével kapcsolatban is. Ebben a szakaszban az is előfordul, hogy már potenciális vevőkkel ismertetjük össze a vállalkozókat, a két fél közötti interakcióból pedig szintén sok információt nyerünk a csapat működésére vonatkozóan.

Éves szinten hány céggel születik megállapodás? Van-e esetleg valamilyen előre meghatározott keretösszeg, irányszám?

P. A.: A korábbi években jellemzően évi 3-5 startup volt az, akiket befektetésre érdemesnek találtunk, de ez nem igazán célszám. Ha ennél kevesebb érdekes, nagy potenciállal kecsegtető startupot találunk, akkor eltérünk ettől.

Nem az a cél, hogy bármi áron befektessünk, türelmesek vagyunk, és a valóban jó lehetőségeket szeretnénk megtalálni, nem egy mennyiségi elvárásnak akarunk megfelelni.

Ez természetesen azt is jelenti, hogy nem csak passzívan várjuk a legjobb ötleteket hozó startupokat, hanem aktívan dolgozunk azon, hogy megtaláljuk azokat a csapatokat, akik megütik a lécet.

A kedvezőtlenebb gazdasági időszakokban jellemzően nagyobb a hajlandóság a már növekedési fázisban lévő cégekbe történő befektetésre, ahol már értékelhetőbb eredmények vannak, igaz, itt a befektetési igény is nagyobb. Hogyan oszlanak meg a korai és a növekedési fázisban lévő befektetések, történt-e ebben stratégiai újratervezés a gazdasági körülmények hatására?

P. M.: Mi éppen ennek az ellenkezőjét érzékeljük, vagyis, hogy az alapvetően érettebb fázisú befektetésre koncentráló alapok is elkezdtek korai fázisban is befektetni, mert mint említettük, a vállalkozói kedv nem lankad, az új ötletek megjelenése folyamatos a jelenlegi, nehezebb gazdasági helyzetben is.

Pálfalvi Márk

Ezzel szemben ezt az időszakot az érettebb fázisú cégek úgy próbálják átvészelni, hogy optimalizálják a költségeiket és a meglévő, korábban bevont forrásaikból igyekeznek növekedni, hogy mire újra tőkét kell bevonniuk, addigra már jóval magasabb árbevételi szintet tudjanak felmutatni. Közben pedig abban bíznak, hogy addigra a gazdasági környezet ismét emelkedőbe fordul.

A PortfoLion befektetési portfóliójából melyik cégeket emelnék ki, amelyek a növekedési potenciál miatt, vagy éppen diverzifikációs szempontból kimagaslóak?

P. A.: Mint említettük, az aktuális piaci trendek rendkívül fontosak a befektetésre alkalmas startupok kiválasztásánál. Ilyen trend például a nagyvállalati informatikai rendszerek elöregedése, amelyre a FLOWX.AI kínál megoldást. A hibrid munkavégzésre való áttérés a Covid óta jelen van, erre kínál megoldásokat a portfóliónkból a Deskbird, de említhetném még a Tiney-t, amely az iskola előtti gyermekgondozás területén tapasztalható szakemberek hiányából fakadó problémát igyekszik orvosolni.

Pásztor Aurél

Fontos ugyanakkor hangsúlyoznunk, hogy a portfóliónkban lévő érettebb fázisú befektetéseinkben is ugyanúgy hiszünk, bennük is nagy növekedési potenciált látunk. Erre kiváló példa a SEON, amely az online csalások megelőzésében jár élen, és amelyben még a jelenlegi, már meglehetősen érett szintről is komoly növekedési lehetőséget prognosztizálunk. A lista természetesen nem teljes, és hamarosan újabb sikeres befektetéseket jelenthetünk majd be.

