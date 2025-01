Rövidtávú lakáskiadás: a háttérben egy kevésbé ismert világcég hatalmasat kaszál

Amíg az Airbnb kapcsán az utóbbi időben – budapesti viszonylatban – korlátozásról és moratóriumról lehetett hallani, addig globális szinten a turizmus rendületlen növekedésével továbbra is kiemelkedően jövedelmező üzletről van szó. Ezt legjobban a régióban még kevésbé ismert szállásmenedzsment platformot üzemeltető Guesty felemelkedése mutatja, amely az elmúlt három évben megötszörözte bevételét, idén pedig az unikornis kategóriába léphet, vagyis a cég piaci értéke elérheti az 1 milliárd dollárt. Nem meglepő módon a befektetők sorban állnak, hogy még a NASDAQ tőzsdérelépés előtt részesei legyenek a növekedési sztorinak. Ez Magyarországról a korábban felépített startégiának köszönhetően a Széchenyi Alapoknak sikerült: kétmillió dollár értékben vásároltak a cég részvényeiből nemzetközi befektetői partnerségüknek köszönhetően.

Az Airbnb sikere abban rejlett, hogy a technológiai platform segítségével a magánembereknek is lehetősége nyílt belépni a turisztikai lakáskiadás jövedelmező területére a saját ingatlanjaik rövidtávú bérbeadásával. A platform a kereslet és a kínálat összekötésén túl a foglalást, a fizetést, kapcsolattartást és más egyéb funkciókat is magába foglalt, azonban a tevékenység üzletszerűvé válásával és a több ingatlant kezelő szereplők megjelenésével egyre több lett a járulékos adminisztráció.

Főleg akkor, ha az elérést maximalizálva a lakásokat több online felületre is feltöltötték (pl. Booking). A beérkező foglalásokat, adatokat jellemzően papíralapon vagy egy excel-táblában összesítették, ami nemcsak időigényes, de a hibázás lehetőségét is növelte. A probléma megoldását a piac egy központosított, integrált platformtól várta, amellyel valamelyik nagy szereplő áll elő, de ez végül elmaradt, helyette kisebb, külső SaaS (Software as a service) megoldások kezdtek terjedni.

Mit tud a Guesty, és eddig miért nem hallottunk róla?

A Guesty az elsők között, 2013-ban indította all-in-one szállásmenedzsment megoldását, melynek lényege, hogy az ügyfél akár több száz kiadó szállást (időpontfoglalását, könyvelését, ügyfelekkel való üzenetváltást, fizetést stb.) tud egyszerre menedzselni, mindezt kiegészítve analitikákkal, jelentésekkel, automatizációs lehetőségekkel, igény szerint biztosítással, dinamikus árazással és egyedi honlapkészítéssel. De a leglényegesebb, hogy a platformon egy helyen integráltan kezelhetők a több oldalon (Airbnb, Booking) is meghirdetett szállások.

A teljes, globális szállásadó piac mérete tavaly elérte a 2,8 billió dollárt, amelyből a rövid távú szállások nagyjából 10%-ot tesznek ki. Ebből az ingatlankezelő cégek körülbelül 130 milliárd dollár éves foglalási értéket tesznek ki, ami megfelel a Guesty globálisan megcélozható teljes piacának, melyből jelenleg piacvezetőként 4,6 milliárd dolláros részt szakít ki.

A Guesty úgy tud 3,5%-kal piacvezető lenni, hogy a leggyakrabban használt alternatíva a piacon nem más rövid távú kiadást kezelő szoftver, hanem a papír és ceruza, illetve az Excel

– mondta a Portfolio-nak Mencsik Gergely, a Széchenyi Alapok teljes ügyletet levezető menedzsere, aki azt is hozzáteszi, hogy hozzávetőleg 5 milliárd dollár bruttó foglalási érték folyik át a vállalaton keresztül, amely 60%-a Észak-Amerikából, 22%-a az EMEA régióból jön, Magyarországon, illetve a régióban egyelőre nincs képviselete és nem folytat marketing tevékenységet, ezért nem ismert, ettől függetlenül az oldal elérhető, a szolgáltatás hozzáférhető. A cég a terveknek megfelelően 2024 közepére vált EBITDA pozitívvá és lépte túl a 100 millió dolláros ARR-t, vagyis az előfizetés alapú, éves visszatérő árbevételt. A Guesty-ben rejlő potenciált jelzi, hogy a legutóbbi, series F befektetési körnél a világ vezető alapjai versengtek a “lead investor” pozícióért. Közülük végül a több mint 500 milliárd dolláros vagyont kezelő KKR & Co. Inc. lett a befutó, 60 millió dollárral.

Mencsik Gergely, a Széchenyi Alapok befektetési menedzsere.

Hosszú távú stratégia nyitotta meg a kapukat az SZTA előtt

2022-ben az SZTA 20 millió dollárt fektetett a londoni központú Flashpoint harmadik alapjába (Flashpoint Venture Capital Fund III), és ekkor egy olyan előjogot is lefektettek a szerződésben, miszerint a Széchenyi Alapok értesítést és beszállási jogot kap azokról a társbefektetési lehetőségekről, amelyekről a piac normál esetben csak később, vagy egyáltalán nem szerez tudomást. Így nyílt lehetőség beszállni a Flashpoint második befektetési alapjának legjobban teljesítő portfóliócégébe, a Guesty-be.

„Azzal, hogy korábban alapkezelőkbe fektettünk, nemcsak diverzifikálni tudtunk, hanem így lehetőség nyílt társbefektetésekre (co-investment), amelyekből sokat tanulhattunk, illetve ezek a befektetések számos olyan klauzulát tartalmaznak, amelyek többletjogok lehívására adnak lehetőséget” – mondta Deme Géza, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója. Egy ilyen késői tőkebefektetési körben ugyanis már egy másodlagos piac is megnyílik, ahol a korábbi angyalbefektetőknek, akik még az első körökben szálltak be, lehetősége nyílik a tulajdonrészük értékesítésére.

Deme Géza, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója.

„Ez még nem egy tőzsdei cég, ezért az árazása jellemzően akkor jól meghatározható, amikor egy befektetési kör alkalmával a lead investor és a társaságok ebben megegyeznek, és ilyenkor lehetőség nyílik a korai befektetőktől jókora diszkonttal a részvényvásárlásra. Csak úgy az utcáról azonban ilyenkor még nem eshet be egy befektető sem”– hangsúlyozta. Nemcsak a korábbi stratégiának köszönhető kapcsolatokra és jogokra volt szükséges ahhoz, hogy tető alá hozzák az üzletet, de a befektetési kört vezető KKR – sőt, maga a Guesty is – minden szereplőt, így a 2 millió dollár értékben részvényt vásárló Széchenyi Alapokat is alaposan átvilágította.

Deme szerint a magyarországi befektető kiváló megítélését jelzi, hogy ezen a szűrőn átmentek, ami hosszú évek tudatos építkezésének eredménye, a részvényvásárlással pedig létrejött az alapkezelő első unikornis befektetése:

A vállalat visszatérő árbevétele mostanra már elérte a 100 millió dollárt, ami az értékelési hüvelykujjszabály szerint megfelel az unikornis státusznak

– tette hozzá.

A befektetést megelőzően – a nagy érdeklődés mellett – azért is láttak jelentős potenciált a vállalatban, mert amíg a rövidtávú lakáskiadás globális piaca átlagosan 6-7 százalékkal növekedett évente, addig a Guesty nemcsak tartotta a piac növekedési sebességét, de annál évről évre jobban, kétszámjegyű növekedést produkált, egyre nagyobb részesedést kihasítva a piacból.

Ezt csak megerősítette a KKR stratégiája, amely eleve olyan cégeket keres, amelyekbe be tud szállni 100 millió dollárral, és két, maximum három éven belüli tőzsdére tudja vinni, és két- háromszoros szorzóval értékesíteni tudja tulajdonrészét. Ebből kiindulva itt is a tőzsdére lépés a cél, amelynek előkészítése idén már el is indulhat. A várakozás pedig az, hogy 2026 első felére meg is jelenhet a NASDAQ-on, ami Mencsik szerint ideális exitálási időpont lehet a magyar alapkezelő számára is.

