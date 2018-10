Sorba állnak a hitelekért a bankokról lepattanó magyar cégek

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A válság idején, 2008 és 2011 között - aki tehette - aranyba menekült, az EU-ban, így Magyarországon is ugrásszerűen megnövekedett a befektetési arany iránti kereslet. Amikor Németországban háromszorosára emelkedett az arany eladásának mértéke, akkor Magyarországon 13-szorosára. Az arany már nem fénylik annyira, mint pár évvel ezelőtt, eltűnt a válságtól való félelem a befektetők körében. Miként a világban, úgy Magyarországon is szinte mindenki a tőzsdék felé fordult, az indexek rekordokat döntögetnek. A globális nemesfémpiacon jelenleg mérsékeltnek mondható a vásárlói érdeklődés. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy továbbra is jelen vannak azok a befektetők, akik előrelátóak, tudnak és akarnak félretenni, anyagilag előre tervezni, így a vagyonuk egy részét aranyba fektetik. Ezt egy biztonsági tartaléknak tekintik. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mi már a válság idején is azt mondtuk az ügyfeleknek, hogy a megtakarításaik maximum 10-15 százalékát váltsák át aranyba, ami egy diverzifikált portfólióban a szükséges biztonságérzetet nyújtja. Most sokan azt jósolják, hogy a jelenlegi eszközár-lufi nagyobbat fog durranni, mint a legutóbbi jelzáloghitel-válság. Egyedül már csak azon megy a vita, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Nos, mi ezért sem osztjuk azt a véleményt, hogy a nemesfémek, mint befektetési eszközök felett eljárt az idő, aki aranyban gondolkodik, az nem érti a mai piaci lehetőségeket.Az arany éppen a fizikai volta miatt valós tartalék. A hosszú távú stabil hozam csupán egy extra pozitívum az aranyban, a biztonság és a likviditás a lényeg. Ha tényleg baj van, akkor az arany ETF-fel semmire nem mész, míg egy kézben tartott aranytömb vagy érme azonnali megoldást jelent bárhol a világon.Családi és céges szinten is kellő mennyiségű arany megtakarítással rendelkezem. Emellett a cégcsoportunk hosszú távú üzleti terveiben az arany - vagy ahogy nevezik "a sárga fém" - továbbra is komoly figyelmet kap. Jelentős termékfejlesztési elképzeléseink vannak és reményeink szerint ezeket hamarosan be tudjuk vezetni a hazai piacon.Ahogyan a pénzügyekben általában, a befektetési arany témájában is egyre felvilágosultabb a magyar társadalom. A magyar emberek csak 2004, az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkat követően vehettek és tarthattak otthon hivatalosan nemesfémtömböket és érméket befektetési céllal. Sokan csak a válság idején tanulták meg, hogy mit jelent az ún. "négykilences" tisztaságú befektetési arany. Ma már ott van a fejekben, hogy a "sárga fémmel" is tudom növelni vagy legalább megőrizni a vagyonom értékét. A piac is kezd letisztulni, míg nyolc évvel ezelőtt egy kiállítás parkolójában a szélvédőmre csíptetett szórólapokon hirdették magukat az arannyal kereskedők, addig mára az ügyeskedők már eltűntek és döntő többségében a kellő szakértelemmel rendelkező és megbízható módon működő vállalkozások kínálják ezt a terméket.Az alapfilozófiánk az volt, hogy aki aranyat vásárol, az nem szívesen válik meg attól, viszont néha szüksége van pénzre. Ezért dolgoztuk ki a befektetési aranyfedezetű hiteltermékünket, amely cégcsoportunk pénzügyi partnerén, az ArteusCredit Zrt.-n keresztül érhető el, elsősorban magánszemélyeknek. Ugyanakkor az egész ország területén jelen lévő értékesítő munkatársainktól olyan jelzések érkeztek, hogy a kis- és középvállalkozások részéről jelentős igény mutatkozik hitelekre. Értelemszerűen ki kívántuk használni ezt a kínálkozó piaci lehetőséget és 2013-ban csatlakoztunk az Új Széchenyi Hitelprogramhoz. Mintegy két év alatt több száz fős ügyfélállományt és egy több milliárdos hitelportfóliót sikerült felépítenünk, hiszen ennek köszönhetően vált az ArteusCredit Zrt. egy aranyfedezetű hitelterméket kínáló pénzügyi vállalkozásból egy általános kkv-finanszírozóvá.Jelenleg az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. programban veszünk részt, amely - véleményem szerint - kellő időben érkezett a piacra, mivel a kkv-k többsége jelenleg problémákkal küzd azt illetően, hogy teljesítsék a kereskedelmi bankok által megszabott hitelezési feltételeket. Ez a program, amelynek első, ún. "pilot projekt" szakasza már sikeres lezárult, komoly segítséget jelent azon vállalkozások számára, amelyek például kisebb méretük miatt, magasabb kockázati profiljuk vagy az alacsonyabb igényelt hitelösszeg miatt nehezen jutnak olyan forráshoz, amellyel fejleszteni tudják üzleti vagy kereskedelmi tevékenységüket.Az MFB Zrt. kifejezetten abból a célból indította ezt a programot, hogy a bankok által nem vagy nagyon nehezen finanszírozott kkv-kat, például rajtunk keresztül is elérje. A vállalkozások versenyképességének fenntartása, valamint fejlesztése kiemelt kormányzati szempont is. Ezen vállalkozások részére - a program előírásainak keretein belül - olyan egyedi megoldásokat kell keresnünk, amelyek már nagy valószínűséggel nem férnek bele egy kereskedelmi bank konzerv-típusú termékébe. A pénzügyi elvárások ugyanolyan szigorúak, mint a bankoknál, de az általunk kiszolgált kkv-k kivétel nélkül a személyes, többszöri találkozót és tanácsadást igénylik, pontosabban azt, hogy a mi szakértőinkkel közösen találjuk meg a megfelelő megoldást számukra.A program beruházási és forgóeszköz hitel felvételére ad lehetőséget. Az igényelhető hitel összege 1 és 100 millió forint között lehet. Jelentősen több beruházási hitelt folyósítunk, ezen belül egyrészt klasszikus termelői kapacitás bővítésre kérnek forrás, másrészt turisztikai tevékenységet folytató kkv-k keresnek meg minket, például panzió-, hotelfelújításokra, valamint vendéglátó ipari egységek és ingatlanok fejlesztésére.Cégcsoportunk üzleti tevékenységének fejlesztése mögött az a mi sajátos "vállalkozás-filozófia szemléletünk" áll, hogy egy növekedési pályára állt cégnek a továbblépéshez előbb-utóbb hitel(ek)re, majd autóflottára lehet szüksége és emellett képeznie kell egy olyan biztonságos alapot, amely azonnali megoldást jelenthet egy váratlan likviditási probléma esetén. Így a befektetési aranytermékek forgalmazási, valamint kkv-hitelezési tevékenységünk mellett gépjármű operatív lízinggel, tartós bérbeadással, valamint flottakezeléssel is foglalkozunk. Ezt a feladatot cégcsoportunkban a Cartis Flottakezelő Kft. látja el. Egy vállalkozás a megfelelő érettségi szintjén már igényel céges autóflottát, de akár már egy autónál is érdemes kihasználni a lízing pénzügyi előnyeit. A Cartis Flottakezelő Kft. már most teljesítette az idei üzleti tervét, ennek köszönhetően már meg tudtuk kezdeni az újabb, eddiginél még nagyobb források bevonásáról szóló tárgyalásainkat a legnagyobb hazai refinanszírozókkal abban bízva, hogy 2019-ben is töretlen marad a hazai lízingpiac fejlődése.