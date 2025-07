Kulcsszintig erősödött a forint – most jöhetnek az izgalmak!

Az euró-forint árfolyama tegnap áttörte a 400-as szintet, és innen már a 399,4-es szint látszott támasznak, amelyet napközben többször is tesztelt. Technikai szempontból a következő ellenállás 401-nél található, míg fontos támasz most már 398-nál, illetve lejjebb 396,38-nál (Fibo 0%). Most tehát a 399-es szint késő délutáni átvitele után – ha tartósan itt marad a forint –, akkor már a 398 és a 396,4-es szint lesz kulcsfontosságú.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader