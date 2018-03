Új marketingvezető a magyar Raiffeisennél

A szakember közel 20 éve dolgozik marketingvezetőként, ebből 13 évet töltött el a bankszektorban: az Axa, majd az Unicredit Banknál marketingvezetőként eltöltött sikeres időszaka után 7 évet töltött a Citibanknál a marketingkommunikációs terület igazgatójaként, három évig a CEC régió marketing aktivitásait is irányítva. Jelentős szerepe volt az Citi és az Erste Bank lakossági területeinek összeolvadásakor is.Jelentős tapasztalattal rendelkezik nemzetközi pénzintézetek üzleti növekedésének és ismertség-növelésének területén, mind lakossági, mind vállalati és SME oldalon. Pályája során kiváló eredményeket ért el többek között ATL, BTL, PR, B2B és B2C területeken is, számos brandváltást is irányított.