Csak három kiút van a német alkotmánybírósági döntésből: az egyik az eurózóna összeomlása

Az UniCredit Research főközgazdásza végiggondolva a német állam stratégiai érdekeit, Angela Merkel 15 éve tartó kancellárságának pragmatizmusát és az eurórendszer kihívásait, úgy látja, hogy csak három kiút van a bonyolult helyzetből.

A német döntés rendkívüli jelentőségével, annak jogi és hatalmi harci vetületeivel, és a lehetséges kimenetek egy részével már mi is részletesen foglalkoztunk, ahogy azzal is, hogy az Európai Központi Bank eszközvásárlásait is csökkentheti az a német-francia javaslat, ami a héten látott napvilágot és így levehetné majd a terhek egy részét az EKB válláról. Ezek a releváns anyagaink alább érhetők el:

Erik Nielsen azonban mindezeket átgondolva még strukturáltabban rendezte össze azt, hogy mi az elméletileg lehetséges három kimenet a német bírósági döntésből. Az egyik az, ami számára és feltételezése szerint a német politikai elit jó része számára is elképzelhetetlen: elindul az európai dezintegráció, az eurózónát működtető rendszer és vele az EU is összeomlik. A két másik forgatókönyv sem könnyű és kockázatmentes, de legalább ennek a negatív forgatókönyvnek az elkerülését szolgálja.

Az UniCredit Research főközgazdásza által vázolt három forgatókönyv lényege az alábbi (az ő általa írt sorrend szerint):