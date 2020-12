Most ingyen juthatnak egyedülállóan értékes tudáshoz a magyar cégek

A digitalizáció és a generációváltás nehézsége bizonyos szempontból egyazon tőről fakad: számos, nyolcvanas-kilencvenes években indult vállalkozásnak nincs még benne tapasztalata - vallja Személyi László, a Budapest Institute of Banking E-KKV képzésének programvezetője. Fábián Gergely, a Budapest Institute of Banking vezérigazgatója pedig azt hangoztatja, hogy most kell innoválni és digitalizálni, és ebben segít a Vállalkozz okosan! ingyenes és online elérhető E-KKV-tananyag , amelyet nemrégiben mutatott be közösen az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a BIB. A két szakemberrel a hazai kkv-tulajdonosokat és cégvezetőket célzó oktatási tananyag elindulásának apropóján, de nemcsak arról beszélgettünk. Interjúnkban szóba került a koronavírus-járvány oktatásra gyakorolt hatása, a mindent felforgató technológia, a hazai kkv-kat érintő generációváltás kihívása. Azt is megtudtuk: a projekt itt nem áll meg, új modulok, tananyagok érkeznek rövid időn belül.

A járvány egyik legfontosabb következménye szinte minden szektorban a digitalizáció. Mit tapasztalnak, így van ez az oktatásban is, a felnőttképzésben, a szaktudás megszerzésénél?

Fábián Gergely: Egyértelműen és párhuzamokat is lehet vonni a pénzügyi szektorral: oktatásban is vannak természetesen inkumbensek, a tradicionális oktatási intézmények, miközben itt is vannak “fintechek” edutech névvel. Tavasszal mindenki átállt online formára, de jelentős minőségi különbségek vannak digitális oktatáson belül is. Mindazonáltal az oktatásban és azon belül a továbbképzésekben is rengeteg a kiaknázatlan lehetőség, miközben itt a technológia sokkal könnyebben tudja felforgatni az ágazatot.

Mennyiben nőtt meg az érdeklődés az online oktatásaik iránt?

Fábián Gergely: Azt gondolom a kereslet megvan, a BIB esetén közel annyian (1300 fő) voltak továbbképzésen online közvetítés formában, mint tavaly tanteremben. Itt érdemes figyelembe venni, hogy ezek önkéntes képzések és mindez a válság és járványhelyzet közepette történt. Ez hatalmas szó, hiszen ebben az iparágban az aktivitás döntő része tavasszal és ősszel történik, pont amikor a járvány hullámai tomboltak, és azt is látjuk, hogy azoknál a képzéseknél jelentős visszaesés volt, ahol leálltak a helyszíni felnőttképzés vizsgák központilag és online nem tudtak megvalósulni. Az e-learning, azaz a gyártott online tananyag már a válság előtt is népszerű volt, hiszen a nagy létszámú továbbképzéseknek a leghatékonyabb formája tud lenni. Itt is éveket ugrottunk előre idén, azonban a keresletnek határt szab, hogy a cégek jelentősen visszavágták az oktatási büdzséjüket.

2017. szeptembere óta a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, aki a pénzügyi rendszer elemzéséért, valamint 2020 közepéig a hitelösztönzésért, majd ezt követően a statisztikáért is felel. 2017. augusztusa, alapítása óta a Budapest Institute of Bankig vezérigazgatója. 2015. márciusát követően ügyvezető igazgatói kinevezéséig a Pénzügyi rendszer elemzéséért felelős részlegnek az igazgatója. 2009 szeptemberében, a Maastrichti Egyetem elvégzése után kezdett a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Területén dolgozni elemzőként, ahol 2013-tól az elemzési főosztályt vezette. 2014 óta a BISZ Zrt. felügyelőbizottságának tagja, tavalyi indulás óta a LITT (ingatlanpiaci tanácsadó testület) alelnöke, valamint a Digitalizációs és FinTech Tanácsadó Testület tagja.

Az új programmal a hazai kkv-kat célozzák, de pontosan ki a célközönségük és miért? Rájuk fér a tanulás, ha igen, milyen téren?

Személyi László:

A kkv-szektor a magyar gazdaság legfontosabb oszlopa, mely jelentős növekedési potenciállal bír, de ehhez komoly képességbeli fejlődésre is szükség van.

A célcsoportunk azok a tulajdonosok és cégvezetők, akik hajlandóak tanulni, különösen a rohammód szaporodó digitális lehetőségekről, és növekedési céljaik vannak, akár nemzetközi szinten. További célcsoportot jelentenek azok, akik a szép hagyományokkal bíró, erős lábakon álló cégüket szeretnék több évtizedes vezetés után friss energiákkal és szemlélettel rendelkező utódra bízni.

A digitalizáció és a generációváltás nehézsége bizonyos szempontból egyazon tőről fakad: számos, nyolcvanas-kilencvenes években indult vállalkozásnak nincs még benne tapasztalata.

Ezért fontos megismerniük a lehetőségeket.

Miért pont most álltak elő ezzel a programmal? Segítheti ez a járvány miatt profilváltásra kényszerülő cégeket, vezetőket, tekintettel arra, hogy a járvány okozta válság miatt sok magyar kkv a túlélésért küzd?

Fábián Gergely: Ennek van egy gyakorlati oka, az EU-pályázat ugyanis, amelyből forráshoz jutottunk 2020 elején került kiírásra és nyáron volt eredményhirdetés. Ugyanakkor már Covid-19 előtt fontosnak tartottuk a témát. A BIB a pénzügyi szektor oktatásával indult, ott láttuk milyen drámai változásokat hozhat a digitalizáció és ebben mekkora szükség van a szektor munkavállalóinak a továbbképzésére, divatos angol szóval „upskilling”-re. Innen egyenes út vezetett a KKV szektor felé, ahol még a generációváltás kérdésköre is ott volt. Ezekről előszőr egy étteremben ötleteltünk, ahol kézzel töltötték ki az áfás számlát, majd Szingapúrban láttam, hogy egy fintech fesztiválon mekkora hangsúlyt kapott a KKV szektor digitalizációja. Ilyen impulzusokból állt össze a motiváció és az ötlet.

A járvány már korábban létező folyamatokat gyorsított fel, és amit korábban néhány vállalkozó vett komolyan, azt most mindenki kénytelen elfogadni, az E-KKV számukra hasznos és fontos mankó.

Miért éri meg egy kkv-tulajdonos vagy cégvezető, menedzser, esetleg cégátvétel előtt álló örökös számára végighallgatni ezt a programot? Mivel tudnák őket meggyőzni?

Személyi László: A legtöbb vállalat bizonyára olyan megoldásokkal reagált a koronavírusra, amelyekről álmodni sem mert volna az idei év tervezésekor.

Ilyenkor nem szabad megállni – igazából most kell felgyorsítani a digitalizációt és az innovációt a maximumra!

Amit ebből az ingyenes képzéscsomagból megtanulnak és alkalmazásával elérnek az ügyfeleiknél és a munkatársaiknál, az évekig táplálni fogja a cégükf növekedését. A képzés jól tagolt, egyéni tempóban, akár 1-2 órás időszakonként elvégezhető. 12 kiváló szakértő és több tucat vállalkozó tudását összegzi, melyből már 5 modul 40 órányi anyaga elérhető, és 2021-ben további 4 modul 30 órányi anyagával fog bővülni.

A Future-Now innovációs és technológiai tanácsadó vállalkozás alapító partnere, a BiB E-KKV képzés programvezetője, a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága elnökségi tagja és a The Future Shapers tagja. Másfél évtizedes üzleti elemzői és stratégiai múlttal és szociólógus háttérrel rendelkezik, valamint dolgozott kisebb és nagyobb pénzintézeteknél és két startupban is. CRM, folyamatmenedzsment és üzleti architektúra fókusza után 3 éve a jövőbiztos vállalat építése érdekli. Célja, hogy a vállalatok teret adjanak a felfedezésnek és kreativitásnak, és kihasználják az új technológiák nyújtotta előnyöket minden lehetséges területen.

Fábián Gergely: Napokban került kezembe egy címlap 2007-ből, ahol a Nokiát éltették egymilliárd felhasználó elérése után, hogy utol lehet-e érni őket. Pár év után megmosolyogjuk a címlapot.

Hajózni kell mondták a rómaiak, ma azt mondanák innoválni és digitalizálni kell, ebben segít az E-KKV.

Milyen tudáshoz juthatnak a programban résztvevők, hol tudják ezeket majd a későbbiekben hasznosítani?

Személyi László: Megismertetjük, mi minősül vállalati innovációnak, kutatás-fejlesztésnek és bemutatjuk a témában érintett hazai intézményeket. A résztvevő segítséget kap ahhoz, hogyan generálhat innovációs projekteket vállalkozásában, és hogyan viheti sikerre azokat. A hatékonyság növekedését támogató HR-praktikákat és digitalizációs megoldásokat ismerhet meg. Az eddigi legátfogóbb programban a generációváltás egy külön, komplex modul témája, melyben az emberi oldal éppúgy helyet kapott, mint a bizonyított módszertanok folyamatlépései. Továbbá számos vállalkozó számol be az átadás-átvétel során megélt tapasztalatairól és a digitalizációban rejlő lehetőségekről. A tárgyi tudás mellett hangsúlyosan megjelenik a szemléletformálás, a belső és külső kommunikáció jelentősége, és

törekedtünk arra, hogy inspiráló anyagot adjunk, az ötletek pedig ne legyenek „lejárt lemez”, ugyanakkor valahol már kipróbált és bevált eszközöket mutassunk.

Külön modulban foglalkoznak a generációváltás témájával. Ez Önök szerint is ennyire akut és súlyos kihívás, amit akár oktatáson keresztül segíteni kell? Hogyan tud ebben segíteni egy online kurzus?

Fábián Gergely: A jegybankban a hozzám tartozó terület kezdett el a témával részletesen foglalkozni két évvel ezelőtt, és valóban egyfajta jégheggyel állunk szemben.

Minden ötödik működő vállalkozást érint a generációváltás és nemzetközi példákból tudjuk, hogy kevés végződik sikerrel.

Maga a pályázat fő témája is a generációváltás volt, azonban hamar rájöttünk, hogy nem lehet önmagában kezelni, szorosan összefügg más témákkal is, így digitalizációval vagy üzleti innovációval, hiszen a következő generáció akár ebből merítve láthat majd fantáziát a családi vállalkozásban. A kurzusban a ’miért’, ’hogyan’ és ’mit’ érdemes átadni az utódnak kérdésekre lehet választ kapni, valamint a felmerülő nehézségeket es kezeléseit vesszük számba, mindezt több sikeres generációváltóval készült interjúval kiegészítve. A generációváltás oktatás szempontjából a legnehezebb téma, talán itt tükröződik legjobban, hogy a tananyagban mekkora hangsúlyt kap a szemléletformálás, a kommunikáció és pszichológia.

Kik adják át a tudást az érdeklődőknek?

Fábián Gergely: A BIB legnagyobb értéke a tanárokban rejlik, akik magas színvonalú tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, és lelkesek a tanítás iránt, hogy felhalmozott tudásukat és tapasztalatiakat megosszák. Ennek köszönhető a 9 pont feletti elégedettség tízes skálán. Nincs ez másképp az E-KKV esetén sem, ahol

a tananyag 12 szakértő és több tucat interjúalany tudását ötvözi,

akik területük elismert képviselői, jelentős gyakorlati tapasztalattal, vállalkozásfejlesztési ismerettel. A szakértők lelkesedését jelzi, hogy az előkészítő gondolkodásban 2019-ben ingyen vettek részt.

Várhatóak-e további hasonló ingyenes kurzusok?

Személyi László: Januárban érkezik a változásmenedzsment és nemzetközi piacokra lépés modulok, jelenleg gőzerővel dolgozunk a finanszírozás tananyagon, amely szeretnénk, hogy gyakorlatias, kézzel fogható tudást adjon a vállalkozóknak. Az a tervünk, hogy a témákhoz kapcsolódóan workshopokat és előadásokat szervezünk, amelyek az online tananyagokra építve, azokhoz kapcsolódó témában mélyebbre mennek tudásban.