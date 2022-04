A hibrid munkavégzés velünk marad, de felkészültek rá a cégek?

A koronavírus megjelenése óta eltelt két év. A kezdetben kényszermegoldásként elterjedt home office velünk maradt, noha az irodák már megteltek élettel, a munkavállalók jelentős része ragaszkodik a rendszeres távmunkához. Hogy mennyire fontos szempont lett ez a dolgozók számára, jól illusztrálja az egyik nagy multinacionális vállalat tavaly októberi felmérése, amely szerint globálisan a dolgozók 64 százaléka akár munkahelyet is váltana, ha megszűnne a jelenlegi munkahelyén a home office lehetősége. A cégeknek tehát alkalmazkodni kell az új helyzethez, ehhez pedig ki kell alakítani a megfelelő feltételeket. Nem meglepő módon tehát felgyorsult a digitalizáció, egyre több kis- és középvállalat kezdte el kiépíteni a kompakt, automatizált munkakörnyezetet. A vállalatok irodatereiben hang- és vizuáltechnikai kollaborációs rendszerek kiépítésével, üzemeltetésével foglalkozó Streamnet Zrt. segítségével jártunk utána, ők mit tapasztaltak a magyar piacon.

A koronavírus megjelenésekor elrendelt távmunka kényszerintézkedésből munkavállalói elvárássá vált. A hibrid munkavégzés ma már alapkövetelmény a dolgozók részéről, ezt jól alátámasztja a Cisco Systems, a világ egyik vezető IT megoldásokat és berendezéseket gyártó nagyvállalatának tavaly októberben publikált felmérése:

globálisan a dolgozók 64 százaléka akár munkahelyet is váltana, ha megszűnne a jelenlegi munkahelyén a home office lehetősége.

Az adatok szerint a megbeszélések mintegy 98%-ában legalább egy résztvevő távolról csatlakozik. Az Eurofound felmérése szintén azt mutatja, hogy az EU legtöbb munkavállalója számára fontos, hogy hetente több alkalommal otthonról dolgozhasson. A 2021. februári-márciusi adatok szerint Magyarországon a hibrid munkavégzést támogatók aránya 15,7 százalék volt.

A KSH adatai ugyancsak sokatmondók: 2021. október–decemberben a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya 7,2% volt, ami ugyan messze elmarad a home office szempontjából csúcsnak számító 2020. májusában mért 17%-tól, de így is jóval magasabb, mint az elmúlt tíz év átlaga, ami 2,9% volt.

A fenti kutatások mind azt támasztják alá, hogy azok a vállalkozások, amelyek nem támogatják a rugalmas munkavégzést, azt kockáztatják, hogy a legjobb munkaerő váltani fog, és nehezebben találnak új munkavállalókat is, ugyanis egy rigid, a koronavírus előtti időkhöz ragaszkodó cég nem vonzó a jelöltek számára. Az Európai Munkaügyi Hatóság épp ezért azt javasolja, a munkáltatók hallgassák meg a munkavállalóik igényeit, ezzel összhangban dolgozzanak ki mindenki számára megfelelő stratégiát, és legyenek konkrét szabályok: mely munkaköröket lehet távolról ellátni, heti-havi szinten hány nap távmunkát engedélyeznek, és milyen helyszínekről engedélyezik a munkavégzést. Korántsem csak a nagy nemzetközi cégek léptek ez ügyben.

Almás Béla, a vállalatok irodatereiben hang- és vizuáltechnikai rendszerek kiépítésével, üzemeltetésével foglalkozó Streamnet Zrt. vezérigazgatója a Portfolio-nak azt mondta, egyre több kis- és középvállalat változtatott és építette vagy épp építi ki a hibrid munkavégzéshez szükséges munkakörnyezetet. Nagyon sok esetben az irodákba való visszatéréskor derült ki, hogy a legtöbb munkahelyen a hibrid munkavégzés nem valósítható meg tökéletesen a meglévő eszközökkel. Az otthonról, mindenki által használt kommunikációs eszközök az irodai környezetben ugyanis nem használhatóak hatékonyan.

Egyértelműen szélesebb lett az ügyfélpaletta, a kisebb cégek is megjelentek

– mondta Lengyel Péter, a cég értékesítési igazgatója, hozzátéve, fontos szempont lett az egyszerű kezelhetőség is: olyan megoldásokra van szükség, amelyek gyorsak, egyszerűek, könnyen használhatók.

Átalakulnak az irodai belső terek

A legtöbb cégnél az irodaterület érdemben nem csökkent, ugyanakkor sok vállalat átalakította a rendelkezésre álló helyet. Nem az emberek minél kisebb területre való összezsúfolása volt már a cél, hanem figyelembe véve a hibrid munkavégzést, vagyis hogy mindig lesz, aki épp otthonról dolgozik, felértékelődtek a nagyobb, szellősebb helyiségek, tárgyalók, konyhák, kollaborációs terek.

A Streamnet tapasztalatai alapján egyre több helyen már a konyhákba is kerülnek kollaborációs eszközök, felismerve, hogy a technológia támogatja a vállalaton belüli együttműködést.

"A konyhába elég, ha van egy kijelző, amelyre laptopról lehet csatlakozni, ezen folyamatosan meg lehet jeleníteni a fontos vállalati információkat, de akár egy megbeszélés lebonyolítására is alkalmas a megfelelő hang- és vizuáltechnikai rendszerek kiépítésével" – mondta Almás Béla, hozzátéve, egy-egy tárgyalóba az utóbbi másfél évben sokkal több eszköz kerül beépítésre, mint korábban, és felértékelődött a videó streaming szerepe is, ami mint egy saját digitális televíziós csatorna ideális vállalati rendezvények, vezetői kommunikáció, tréningek, új belépő oktatások közvetítésére, amit mindenki képes egyidejűleg nézni a munkahelyéről vagy otthonról, akár felvételről is, és a nézők képesek interaktívan visszajelzést is adni.

Előre kell tervezni a cégeknek

Lengyel Péter hangsúlyozta, míg

egy-két évvel ezelőtt egy kis vagy közepes méretű projektet a tervezéstől a kivitelezésig két hónap alatt le tudtak zárni, ez most inkább 4-5 hónapot vesz igénybe.

Muszáj a cégeknek előre tervezni: ha valaki idén decemberre szeretné megvalósítani, hogy a tárgyaló korszerű technológiai felszereltséggel működjön, már most el kell kezdeni megszervezni a munkálatokat. Gyakorlatilag bármit meg lehet már valósítani, könnyűszerrel kivitelezhető, hogy ha egy tárgyalóban valaki valamit egy whiteboard táblára ír, azt ne csak a tárgyalóban jelen lévők, hanem a megbeszélésre távolról csatlakozók is jól lássák.

Almás Béla kitért arra is, hogy a félvezetőhiányból adódó logisztikai problémák számukra is nehézséget okoznak. Sok olyan gyártóval dolgoznak, ahol a szállítási határidő akár több hónapra is nyúlik.

"Próbálunk előremenekülni, igyekszünk egy nagyobb eszközbázist fenntartani házon belül. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk viszonylag gyorsan, 1,5-2 hónap alatt kiszolgálni az ügyfeleket, de lehet, hogy néha kell egy kis kompromisszumkészség az ügyfél részéről. Látszik, hogy a munka jövője a hibrid munkavégzés. A világ egyik legnagyobb cége a Google is átáll és hibrid módon működik a jövőben, mint ahogy a világ legtöbb vállalata is. A technológiai óriások iránymutatása nagyban meghatározhatja a jövő munkavégzését" – jegyezte meg Almás Béla.

A cikk megjelenését a Streamnet Zrt. támogatta.

