Elfoglalták az oroszok Kamjanszkét, válaszul alaposan megszórták őket az F-16-osok

Moszkva régi célját teljesítette akkor, amikor augusztus elejére elfoglalta a Zaporizzsja megyében található Kamjanszke települést. Ezzel megnyílt az út észak felé a további haladásra, az egyik legnagyobb ukrán városnak számító Zaporizzsja sincs túl messze. A város ostromára egyelőre nem lehet számítani, ehhez nincs is meg a szükséges képessége a térségi orosz haderőnek. A település bevétele viszont ahhoz már hozzájárul, hogy növeljék a központra a fenyegetést.

️ F-16 strikes with high-precision JDAM at the locations of the occupiers near the village of Kamianske, Zaporizhzhia region. pic.twitter.com/sWzIHOhinH https://t.co/sWzIHOhinH