Gyengül a forint, közel a 400-as szint

Hétfő reggel a forint 398,8 körül járt az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett péntek estéhez képest.

Úgy tűnik, hogy a magyar deviza megint próbálja megvetni a lábát a 400-as lélektani hatás alatt.

A magas kamat továbbra is segíti a forintot, ugyanakkor az elemzők már figyelmeztetnek arra, hogy ősszel a 2026-os parlamenti választások előtt kicsit kerülhetik a magyar eszközöket a befektetők, főleg akkor, ha a költségvetési fegyelem lazulásának további jeleit látják, melyek esetleg a hitelminősítőket is döntésre késztetik. Éppen ezért elképzelhető, hogy az év második felében már a 6,5%-os alapkamat fenntartása sem lesz elegendő a forint stabilitásához, az elemzők többsége kismértékű gyengülést vár az év végéig.

A nemzetközi piacon mozgalmasabb időszakot élünk, hiszen a múlt hét végén az amerikai munkaerőpiaci adatok rángatták meg az euró-dollárt. A jegyzés most 1,1573-nál jár, ami stagnálást jelent péntek estéhez képest. A héten jöhetnek további izgalmak, hiszen egyre feszültebb a viszony Donald Trump amerikai elnök és Oroszország között, illetve a Fed Nyíltpiaci Bizottságába is jelölhet új tagot az elnök, aki akár a jegybank következő elnökét is kijelölheti ezzel a döntéssel.

Magyar szempontból a héten a pénteki nap lehet a legfontosabb, hiszen a júliusi inflációs adat mellett érkeznek az államháztartás előzetes számai is a múlt hónappal kapcsolatban.

