Az autóiparban tarol az elektromos hajtás, de a közösségi - és teherszállításban a hidrogén is lehet befutó

Portfolio 2022. április 14. 13:00

Az Európai Unió karbonsemlegességi céljai ambiciózusok, főleg az ukrán-orosz háború árnyékában, amely jelentős átalakításokat eredményezhet a fosszilis energiáról való átállásban, de akár fel is gyorsíthatja a folyamatot. Ebben nagy szerepe lehet a hidrogén-gazdaság kialakulásának, amelyben nagy lehetőséget látnak az uniós döntéshozók is, azonban egyelőre több akadály is nehezíti annak széleskörű felhasználását. Ugyanakkor az biztos, hogy a mobilitásban már évtizedes múltja van a karbonsemleges hidrogénhajtású járműveknek.