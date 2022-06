Százával veszi fel a munkavállalókat idén a Budapest Airport

Portfolio 2022. június 22. 09:00

Jelentős növekedést vár a nyáron a Budapest Airport a repülőtéri forgalomban, így a teendők mennyiségében is, ezért nagy számban növeli munkavállalói létszámát a legkülönfélébb területeken. A repülőtér-üzemeltető önmagában csaknem 1400 embernek ad közvetlenül munkát, ám mintegy 250 partnervállalata révén összesen több mint 50 ezer háztartás megélhetéséhez járul hozzá. A legtöbb alkalmazott biztonsági, utasforgalmi és műszaki területen dolgozik, de folyamatosan vesznek fel szakembereket informatikai, fenntarthatósági és menedzsment pozíciókra is. A Budapest Airport HR-igazgatója szerint a repülőtér, mint munkahely vonzerejéhez hozzájárulnak a képzések, a közösségi programok is.