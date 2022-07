50 milliárdos rebranding folyamat zajlik a Penny-nél

Portfolio 2022. július 04. 13:00

Az élelmiszer-árstop és a különadó is nehéz helyzetet teremt a kereskedelemben, amely kihívást jelent a Penny számára is, az üzletlánc azonban mégis egy nagyszabású rebranding folyamat közepén van ezekben az években. Az üzletek megújulása, a termékszortiment frissítése és az automatizálás is annak a jele, hogy a cég hosszú távra tervez Magyarországon – mondták el a Portfolio-nak Florian Jens Naegele a Penny Magyarország vezérigazgatója és Silke Janz pénzügyi igazgató.