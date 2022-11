Videó: Budapesten születnek a legújabb Mercedesek - agyagmodell helyett kiterjesztett valóságban

Portfolio 2022. november 15. 11:00

A MOME és a Mercedes-Benz együttműködése idén ünnepli a 20. évfordulóját. A stratégiai partnerség az évtizedek alatt folyamatosan fejlődött, az együttműködés keretei és lehetőségei is tágultak. A hallgatók a Mercedes vezető tervezőinek segítségével és szakmai útmutatásával a legmodernebb eszközökkel tervezik a jövő közlekedési eszközeit. Idén nyáron Gorden Wagener, a német prémiummárka vezető tervezője nyitotta meg a MOME Mobility Design Lab-et, ahol a diákok az autók mellett buszokat, drónokat, sőt léghajókat is terveznek. A kreatív elképzelések a technológia fejlődésével már nem agyagmodellekben öltenek testet, hanem a kiterjesztett valóságban tökéletesíthetik terveiket a hallgatók. Hazai designerek munkái a mindennapi forgalomban lévő autókon is visszaköszönnek, tovább erősítve a magyar tervezők nemzetközi elismertségét.