Gorden Wagener: A Mercedesnél a digitális luxusé a jövő

Az elektromobilitás forradalma teljesen új kihívások elé állítja a designereket, de egyben nagyobb mozgásteret és kreatív szabadságot is biztosít számukra. A tervezés során az egyik legnehezebb feladat olyan elektromos autókat tervezni, amelyek első látásra is hordozzák az innovatív formanyelvet, ugyanakkor megőrzik a márka valódi identitását. Az alkotói kihívások megoldásában fiatal magyar tervezők is részt vesznek. A Portfolio a MOME Mobility Design LAB megnyitója kapcsán kérdezte Gorden Wagenert a Mercedes-Benz vezető designerét a két évtizedes egyetemi együttműködés előnyeiről, a prémiummárka formatervezési törekvéseiről, és a digitális luxusról.

Magyarországon nagy hagyománya van az ipari formatervezésnek, az egyetem névadója, Moholy-Nagy László például Németországban és Amerikában is rendkívül elismert. A Mercedes-Benz hogyan tudja hasznosítani a több mint 100 éve halmozódó magyar design-tudást?

Gorden Wagener: Formaterveink elkészítése egy nagyon igényes, kreatív, és általában sokáig tartó alkotói folyamat, amelyhez igyekszünk a lehető legtöbb inspirációs forrást felhasználni. A legkiválóbb terveink minőségében ezért óriási szerepet játszik, ha olyan tradicionális, tapasztalt és magasan képzett partnerek vesznek részt a tervezésben, mint a magyarországi alkotók. A közös munka nemcsak kifejezetten eredményes, hanem rengeteg nagyszerű élményt is szerzett az elmúlt évek során mindannyiunk számára.

Több Magyarországon működő autógyár szorosan együttműködik a hazai egyetemekkel, mint például a Mercedes-Benz a MOME-val. Milyen típusú együttműködések ezek, mit profitálnak a gyártók, és mit az egyetemek?

GW: A Mercedes-Benz és a MOME között két évtizede nagyon intenzív és kölcsönösen sikeres a kapcsolat. Azt gondolom, hogy a 20 éves stratégiai együttműködés az elkövetkezendő időszakban még szorosabbá fog válni. A magyar diákok folyamatosan bizonyítják kreativitásukat és tehetségüket, amelyre a jövőben még a jelenleginél is jobban számítunk.

Az eddigi leglátványosabb közös és jövőbemutató projektünk a Maybach drón, egy különleges luxus légikabin megalkotása volt, amelyet egy féléves egyéni projekt keretében egy magyar hallgató dolgozott ki. Az ötlet azonnal elnyerte tetszésünket, ezért a Mercedes Designnál elvégeztük az utolsó simításokat, elkészítettük az 1:1 méretarányú 3D modellt és a teljes színkoncepciót is. A végeredményt nagy ováció fogadta, amikor 2019 novemberében bemutatták.

Gorden Wagener, a Mercedes-Benz vezető tervezője

Jól látszik, hogy a MOME hallgatóiban rengeteg potenciál rejlik, és a Mercedes-Benzhez hasonlóan az egyetem is a jövőbemutató projektekre fókuszál. A hallgatók közül sokan gyakornokként kezdenek nálunk, és többen a gyakornoki idejük letöltése után is itt maradnak, például a Mercedes-AMG tervezési részlegénél. Ez is klasszikus win-win szituációvá teszi együttműködésünket.

Az elektromobilitás forradalma a szemünk előtt játszódik le, és láthatóan a német autógyártók sem akarnak lemaradni a versenyben, ezért óriási összegeket költenek fejlesztésekre. Milyen kihívásokkal kell szembenézniük a tervezőknek a vadonatúj elektromos platformok fejlesztése során? Milyen nagyok a különbségek a hagyományos, belsőégésű motorral hajtott autókhoz képest?

GW: Számos komoly műszaki kihívás van, mert egy elektromos autó felépítése jelentősen különbözik egy belső égésű motorral szerelt járműétől. A nagy helyet foglaló motor-váltó egységre, az üzemanyagtartályra és a kipufogórendszerre már nem lesz szükség, de a nagy és nehéz akkumulátort helytakarékosan, alacsony súlypont mellett kell elhelyezni. Ez számunkra, tervezők számára is új kihívást jelent, de egyben nagyobb mozgásterünk is nyílt, több lehetőségünk van kreatív state of the art megoldásokra.

Az elektromos autók esetében az aerodinamikai jellemzők még inkább felértékelődtek, ezért még szorosabban dolgozunk együtt repüléstechnikai mérnökökkel, akikkel közösen kiváló eredményeket érünk el. Az utóbbi időben több olyan tervet is bemutattunk, amely aerodinamikai szempontból világelső az autóiparban. A legújabb példa a 2022-es Vision EQXX, amelynek mindössze 0,17-es légellenállási együtthatója van. Többek között ez teszi lehetővé, hogy az autó egyetlen akkumulátortöltéssel akár 1200 kilométert tegyen meg.

A legnagyobb kihívás talán az, hogy úgy tervezzünk elektromos autókat, hogy azok első látásra is hordozzák az innovatív formanyelvet, ugyanakkor megőrizzük valódi identitásukat. Ez vonatkozik a Mercedes-Benzre éppúgy, mint a Mercedes-Maybachra, amely a kifinomult luxust jelenti, a Mercedes-AMG-re, mint a Perfromance Luxury márkánkra, és végül, de nem utolsósorban a tisztán elektromos portfóliót kínáló EQ-ra is.

Az utakon gyakran látni olyan elektromos vagy hibrid autókat, amelyek szándékosan kifejezetten futurisztikus és megosztó designt kaptak. Ön szerint szükséges, hogy egy elektromos autó formanyelvében is különbözzön egy belsőégésű motorral szerelt járműtől? Fontos, hogy a fogyasztók első pillantásra felismerjék, hogy ez egy új technológia? Nem tartanak attól, hogy ezzel elriasztják a konzervatívabb vásárlókat?

GW: Valójában mindegyik almárkánknak megvan a maga jellegzetes karaktere, ugyanakkor minden modellünk egyértelműen felismerhető Mercedesként. Mercedes-EQ az e-mobilitásban úttörő márkánk testesíti meg mindazt, amit mi progresszív luxusnak nevezünk. Tehát igen: az EQ autók különböznek a belső égésű motorral hajtott járművektől, és a technológián kívül a megkülönböztetést egyértelműen a formatervezés határozza meg.

Általánosságban elmondható, hogy a luxusszegmens, amelyben a Mercedes valamennyi márkája otthonosan mozog, a kiváló anyagokról, a minőségről, a legjobb kivitelezésről, a legmodernebb technológiákról, és nem utolsó sorban az előremutató formatervezésről szól. Az almárkáinkat is a sajátos stílusuk különbözteti meg a fősodortól, ez az, ami végső soron a döntő különbséget jelenti közöttük.

Cégünk stílusa, amelyet az elmúlt 15 évben folyamatosan finomítottunk, az érzéki tisztaság designfilozófiája, ez a márka DNS-ünk magja. Ezzel önálló termékszemélyiségeket hoztunk létre, és minden Mercedes almárkának összetéveszthetetlen megjelenést adtunk. Arra törekszünk, hogy ne csak szép, hanem rendkívüli autókat alkossunk. Formatervezőként egyértelmű célunk van: olyan forradalmi termékeket akarunk létrehozni, amelyek határozott érzelmeket váltanak ki, és birtoklási vágyat keltenek a jövőbeni tulajdonosokokban. A mi jelszavunk: a kívánatosság.

A mesterséges intelligencia vagy a gesztusvezérlés az autóiparban is egyre elterjedtebb: mennyire jelent kihívást ez a folyamat a tervezők számára, akár UX/UI szempontból?

GW: A design és a technológiai fejlődés minden esetben kéz a kézben jár. Ez különösen igaz az elektromobilizáció esetében, egy elektromos autó technológiai sajátosságai nem csak különleges külső arányokat tesznek lehetővé, hanem a belső tér kialakításában is sokkal nagyobb a szabadságunk. A legmodernebb UI/UX rendszerek bevezetése szintén egy teljesen új világot nyitott meg a tervezők számára.

A "Mercedes-Benz User Experience", vagy röviden MBUX, mint a világ vezető infotainment rendszere jól szemlélteti, hogy a technológia mire képes ma, minden téren magasra teszi a lécet mind teljesítményben és használhatóságban, mind designban. Az MBUX egyet jelent a digitális luxussal, amely ma már szinte ugyanolyan fontos, mint a mérnöki luxus, és kulcsfontosságú a birtoklási vágy felkeltésében. Jelenleg arra az X-faktorra fókuszálunk, olyan meglepő és rendkívüli elemekre, amelyekkel meg tudjuk haladni ügyfeleink elvárásait.

Címlapkép és fotók: Pictorial Collective / Portfolio