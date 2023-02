Ausztria: stabil piac a szomszédban

Portfolio 2023. február 21. 09:00

Fejlett üzleti környezet, politikai és gazdasági stabilitás, megfelelő munkaerő-kínálat, valamint nagyszámú, jó életszínvonalon élő fogyasztó várja az Ausztriában megjelenő magyar vállalkozásokat - igaz, a belépés nem jelent automatikus sikert, a fejlett piachoz megfelelően felkészült cégek is kellenek. Az utóbbi években valóban egyre nő a nyugati piacra belépő hazai cégek száma, hiszen nem csupán Ausztria képez jó piacot, a sikeres megtelepedés után tovább lehet lépni Németország és Svájc felé. A szigorú szabályozás, a magas bérköltségek és az erős verseny ellenére is tartogat előnyöket a nyugati szomszéd, amely ráadásul felkészült segítő intézményrendszerrel is várja a befektetni szándékozó magyar vállalkozásokat.