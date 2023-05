Új létesítmény nyílt - itt képzik a jövő olajipari szakembereit

A Mol Dunai Finomítójában hivatalosan is megnyílt a vegyipari Tanműhely, ahol a duális képzésben résztvevő fiatalok elsajátíthatják a vegyipari szakma gyakorlati alapjait, a valóságossal megegyező elven működő berendezéseken és irányítástechnikai rendszerekkel dolgozhatnak. Számos oktatási helyszín található még a finomító területén, a diákok kémiai, csőszerelési, munkavédelmi és a meghibásodásokkal kapcsolatos ismereteket is szerezhetnek. A vállalat így reagál a hazai ipart érintő hunkaerőhiányra, és biztosítja a jólképzett munkaerő utánpótlását, de a törekvések a régió népességmegtartó erejének növelését is segíti. A Mol oktatási stratégiájának megfelelően a jövőben még tovább fogja bővíteni az elérhető szakképzések körét, és még több intézménnyel lép majd partnerségre.

Százhalombattára és környékére a szerencsés lokációja, és proaktív gazdaságfejlesztésének köszönhetően számos nagyberuházás érkezett az elmúlt években. A térség messze legnagyobb ipari szereplője hagyományosan a Mol, hiszen a Dunai Finomító több évtizede határozza meg a környék életét és egyben munkaerőpiacát is. Az egész országot érintő szakképzett munkaerő hiánya azonban egyre inkább itt is érezhető, ráadásul a verseny is sokkal nagyobb lett a minőségi munkavállalók iránt.

A Mol idejében lépett, és évekkel ezelőtt megalkotta képzési stratégiáját: az ország számos pontján kötött középszintű és az egyetemi együttműködéseket

annak érdekében, hogy a fiatalok már korán megismerkedhessenek az olaj- és vegyiparral, mint vonzó életpályával, valamint munkaerő utánpótlást biztosíthasson a szervezet számára.

A már hosszú évek óta, nemzetközi szinten is sokszor bizonyított duális képzési struktúrában a Mol már a második, iparági szinten egyedülálló tanműhelyét nyitotta meg, a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi egysége után, a Dunai Finomítóban is elkészült az a vegyipari tanműhely, ahol elsősorban vegyészmérnök technikusokat képeznek, de helyszíne egyetemi projekteknek és az újonnan belépő kollégák betanításának is.

"A Mol komoly szerepet tölt be a régió életében, számos oktatási kezdeményezés, sportrendezvény, civil kezdeményezés és kulturális program támogatói vagyunk. Azt gondolom azonban, hogy a dunaújvárosi és százhalombattai intézményekkel együttműködésben, a duális képzésünk ezen is túlmutat, hiszen komolyan hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a fiatalok kiszámítható, biztos életpályát választva itt maradjanak, és biztosítsák a régió jövőjét. A duális képzési rendszerben meg tudjuk mutatni a diákoknak az olaj- és vegyipar izgalmas világát, első kézből tapasztalhatják meg, hogy mekkora élmény a Dunai Finomítóban tanulni és dolgozni" – mondta el Hazuga Károly, a Mol Downstream ügyvezető igazgatója a tanműhely megnyitóján.

Hazuga Károly, a Mol Downstream ügyvezető igazgatója

A 700 négyzetméteres oktatási létesítmény előkészítése és megvalósítása egy évig tartott, és többszáz millió forintba került. A műhelyben a diákok gyakorlatban is megtanulhatják az áramlástan alapjait, dolgozhatnak a valóssal teljesen megegyező irányítástechnikai rendszerekkel, és biztonságos, kontrollált körülmények között sajátíthatják el a technikusi ismereteket. Az oktatás során számos egyéb területbe pillanthatnak be a fiatalok, az oktatás részét képezi a klasszikus kémiaoktatás, azonban az elméletet gyakorlat egészíti ki, a

diákok például saját motorolajat is keverhetnek maguknak.



A csőszerelő és safety gyakorlópálya egy már nem használt, de teljesen valóságos üzemcsarnokból kialakított tér, ahol a diákok csőpályákat építhetnek, csapokat, idomokat, tömítéseket cserélhetnek, üzemi víznyomás mellett pedig kiderül, hogy történt-e valami hiba a munka során, vagy sem.

Rendkívüli népszerűségnek örvend – nem csak a diákok, hanem a kollégák körében is – a munkabiztonságot gyakorlati perspektívában is bemutató egység, ahol például a Mol hivatalos munkaruháját lehet kitenni tűzpróbának, riadókat lehet szimulálni, és minden olyan eseményt a valóságoshoz nagyon hasonló módon lehet megtanulni, amely a finomító területén bekövetkezhet. A meghibásodási bemutatóteremben pedig az elmúlt években az üzem területén meghibásodott alkatrészeket mutatják be, amelyek jól szemléltetik, hogy egyes berendezések milyen fáradásos vagy kopásos hibákat szenvedhetnek el.

A Mol az oktatási stratégiája mentén, nem szeretne itt megállni, folyamatosan bővíteni fogja az elérhető szakképzéseket, és további együttműködéseket köt majd intézményekkel.

Címlapkép és fotók: Stiller Ákos - Portfolio