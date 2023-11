22 millió extrém kilométer évente: így épít járműflottát egy építőipari óriás

Gergely András 2023. november 24. 11:00

A Colas közel 100 éve a kontinens egyik meghatározó építőipari vállalata, változatos tevékenysége sokszínű jármű- és eszközparkot igényel. A bányagépektől a kishaszonjárművekig, az úthengertől a személygépkocsikig minden megtalálható a flottában, amellyel összesen 22 millió kilométert tesznek meg egy évben. Az autók között számos összkerékhajtású Suzukit üzemeltetnek operatív bérlet keretében, amit a munkatársak nem is kímélnek: üzemidejük jelentős részét építetlen utakon és munkaterületeken töltik. A vállalat elérte, hogy a márka a regionális car-policy-be is bekerült, így már a cseh vagy szlovák kollégák is választhatják őket a mindennapi feladatokra. Az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási normák miatt elkerülhetetlen a flotta elektrifikációja, azonban ez csak komoly infrastruktúrafejlesztéssel és szemléletváltással valósítható meg sikeresen. Bár kínai márkák megjelenése látszólag veszélyeztethetné az olyan jó ár-érték arányú márkák pozícióit, mint a Suzuki, de a megfelelő kereskedő- és szervízhálózat kiépítése, illetve az általános bizalom megszerzése évtizedekbe is telhet számukra.