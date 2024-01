A legnagyobb buli idején fogadkozik a fiskális alkoholista, hogy bevonul az elvonóra

Mára nyilvánvalóvá vált: a magyar állam költségvetése ördögi spirálba került. Részben külső sokkok, de főként az elhibázott, túlköltekező fiskális politika és a későbbi - szerkezetében rossz, túlzottan az adóemelésre fókuszáló - költségvetési kiigazítás miatt kényszerpályára került a gazdaságpolitika. A sorozatos költségvetési módosítások rosszabb makrogazdasági pályát hoznak, a rosszabb gazdasági teljesítmény tovább rontja a költségvetés egyensúlyát, ami újra és újra döntés elé állítja a kormányt. Ez történik gyakorlatilag a 2024-es költségvetéssel a szemünk láttára. Bemutatjuk, mi vezetett ahhoz, hogy a korábban "kőbe vésett" 2,9%-os idei hiánycélt a kormány elengedni tervezi és azt is, hogy mi lehet ennek a következménye.

A nagy beismerés

Pár hét leforgása alatt nagyot fordult a világ a hazai fiskális politikával, de mivel a költségvetési politika irányítói mindezt nagyon óvatosan és fokozatosan vezették fel, kommunikálták, nem úgy tűnik, mintha 180 fokos lenne a fordulat. Hogy pontosan mire is gondolunk? A 2024-es költségvetés hiánycéljára. Az idei költségvetéssel megint rohant a kormány, 2023 nyarán fogadta el a parlament és már akkor látható volt, hogy nagyon messze van a valóságtól. A 2023-as költségvetés teljes felborulása után tavaly ősszel pedig egyértelművé vált, hogy a 2024-es büdzsé is fejre áll, az eredeti tervek beavatkozás nélkül nem tarthatóak.

Mindezek ellenére az elmúlt hónapokban a Pénzügyminisztérium rendre azt hangsúlyozta: a 2,9%-os idei költségvetési hiánycélhoz nem nyúlnak, a kommunikáció érezhetően az idei évben kezdett el fokozatosan változni erre vonatkozóan. Érdemes egy kicsit visszamenni az időben, nem is olyan messzire:

November közepén úgy látta a miniszter, hogy "a kormány továbbra is elkötelezett a 2024-es 2,9 százalékos hiánycél tartása mellett, ez az egyetlen esély, hogy elkerüljük az uniós túlzottdeficit-eljárás elindítását Magyarországgal szemben".

Egy november végi parlamenti meghallgatásán a tárcavezető leszögezte: a 2,9%-os GDP-arányos hiánycélt kívánjuk tartani, a parlament ugyanis ezzel a számmal fogadta el a jövő évi költségvetésről szóló törvényt.

Varga Mihály azt mondta egy december elsejei sajtótájékoztatón, hogy iránytűként szolgál a kormány számára a GDP 2,9%-ában meghatározott hiánycél.

A tárca december 18-i közleményében szintén így fogalmazott, vagyis még akkor is élt a 2,9%-os hiánycél, legalábbis hivatalosan.

Ugyanígy volt ez december utolsó napjaiban, amikor is megjelent a Pénzügyminisztérium szokásos év végi előrejelzése, melyben a 2024-es költségvetésnél még mindig 2,9%-os hiánycél szerepelt, miközben akkor emelte meg a 2023-as deficitet 5,9%-ra 5,2%-ról.

Egy január 4-i sajtótájékoztatón kezdődött az idei költségvetéssel kapcsolatos új kormányzati álláspont csepegtetése, amikor Varga Mihály összességében kitérő válaszokat adott arra, hogy tényleg kőbe vésett-e a 2,9%-os hiánycél.

Majd Banai Péter Benő, a PM államháztartásért felelős államtitkára a Portfolio-n közölt írásában fogalmazott úgy, hogy "a 2023. évi ún. „bázishatások” miatt a tavaly elmaradó bevételi tételeknél nagyobb az esély a 2024-es alulteljesülésre és néhány kiadás túlteljesülésére. De az év elején vagyunk; a Pénzügyminisztérium folyamatosan elemzi az adatokat és ad tájékoztatást, valamint javaslatot a Kormány részére".

Az igazi fordulat pedig a múlt héten érkezett el. Varga Mihály először az Inforádiónak ismerte el, hogy a tavalyi 6% körüli szint után a deficitet nem lehet egyetlen év alatt 3% alá vinni, de akkor még ezt a személyes véleményeként osztotta meg a nyilvánossággal, nem kormányzati álláspontként. "Szerintem az a helyes magatartás, ha a hiánynak hosszabb idejű kifutást engedünk, és azt mondjuk, hogy a 6 százalékból a 3 százalék alatti hiányt majd csak 2025-re érjük el. Egyelőre ebben csak gondolkodás van, nincs még kormánydöntés, de vélelmezem, hogy a makroszámok azt fogják alátámasztani, hogy a tavalyi év után az idén mérsékeltebb hiánykiigazításra van csak szükség" - magyarázta álláspontja hátterét a miniszter. Két nappal később, egy szombati konferencián még konkrétabb lett a miniszter. „Kormánygondolkodás” van arról, hogy ne idén egy lépésben, hanem idén és jövőre két lépésben csökkenjen a tavalyi 6% körüli szintről 3% alá a GDP-arányos költségvetési hiány, és reális, hogy idén a piac 4-4,5% körüli hiányt fog „realizálni” -fejtette ki Sopronban, de azt nem részletezte, hogy mire alapozza, hogy a piac a 4-4,5%-os deficitet tolerálni fogja.

Lényegében egy hónap leforgása alatt valósult meg a 180 fokos fordulat az idei költségvetési hiánycél "kőbe vésettségéről". Ezzel pedig az is

eldőlt, hogy a 2024-es költségvetés csupán néhány hetet élt, ami pedig ismét sokat elárul arról, hogy van-e értelme ragaszkodni a büdzsé korai elfogadásához.

Miért döntött így a kormány?

Mindezek ellenére összességében a kormány várható lépése, vagyis a 2024-es hiánycél emelése, racionálisnak és logikusnak tűnik. A túl nagy és túlságosan gyors hiánylefaragás növekedési áldozatokkal járna. Hasonló történt 2023-ban is. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ugyanis pár héttel ezelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a tavalyi évben ragaszkodtak volna az eredeti tervekben szereplő 3,9 százalékhoz, akkor a gazdasági visszaesés három százalék lett volna.

A kérdés ezek után az, hogy ha a kormány tartja az eredeti hiánycélját, az mekkora kiigazítási kényszerrel járt volna. Kiindulhatunk a kormány legutóbbi nyilvános előrejelzéséből, amit a Pénzügyminisztérium tett közzé december 30-án. Ebben a 2023-as évre az eredményszemléletű (az EU felé jelentett, ESA) GDP-arányos hiányt 5,9%-ra várta, míg a 2024-es deficitcél 2,9% volt még akkor. Egyre inkább úgy tűnik viszont, hogy a tavalyi hiány inkább volt 6% felett, de még az is lehet, hogy meghaladja a 2022-es 6,2%-os értéket. Ha ezzel a feltételezéssel élünk, akkor a GDP arányában az eredeti hiánycél teljesítéséhez 3,2%-nyi egyenlegjavulást kellett volna elérni 2024-ben 2023-hoz képest. Ez nominálisan eredményszemléletben 2176 milliárd forintos egyenlegjavulást feltételez, ami valóban brutális mértékű.

A tavalyi 6- 6,5%-os hiány 4,5%-os GDP-arányos kamatkiadással, jött össze, ami azt jelenti, hogy ezen kiadások nélkül számolt elsődleges deficit 1,5-2%-os lehetett. Idén még nagyobb kihívás előtt áll az állami gazdálkodás, mert a kamatteher 5% közelébe kúszik. Könnyen kiszámolható, hogy az eredeti, 2,9%-os hiányterv teljesüléséhez 1,5-2% közötti elsődleges többletre lenne szükség. Vagyis a 2023-ra becsült elsődleges hiányhoz képest 3-4 százalékpontos kiigazítást kellene végrehajtani, könnyedén belátható, hogy ez lehetetlen vállalkozás.

A fentiekből az is következik, hogy a tavaly 6% feletti deficit fényében komoly kérdés, hogy milyen élénkítési mozgástere van a fiskális politikának. Ugyanis már ahhoz is érdemi szigorítás szükséges, hogy a deficit 2024 végére legalább lőtávolságra kerüljön a 3%-hoz.

Ezt erősítik meg Varga Mihály pénzügyminiszter szavai, amely szerint a 2,9%-os hiánycél teljesüléséhez többezer milliárd forint kiigazítás lenne szükséges a büdzsében. Megemlítette azt is, hogy vannak olyan vélemények - nem mondta ki, de minden bizonnyal a Nemzetgazdasági Minisztériumra gondolt -, hogy 7-8% legyen a költségvetés idei hiánya, ám szerinte fontos a deficit, ezért az igazság valahol a kettő között lehet.

Ezzel Varga Mihály lényegében azt is megüzente a kormány tagjainak, hogy

semmilyen mozgástér nincs a gazdaság élénkítésére az idei büdzsében, pont ellenkezőleg, stabilizáló lépéseket kell tenni.

A kormány azonban kivár, azt a taktikát követi, mint tavaly, vagyis viszonylag későn igazítja hozzá a valósághoz a költségvetést, lényegében tehát érvényes gazdálkodási terv nélkül indul az év első harmada. Eközben a kormány az előzetes kommunikációval, a felkészítés technikájával szoktatja hozzá a piaci szereplőket a vártnál rosszabb költségvetési képhez, és amikor ténnyé válik a hiánycél emelése, akkor az már nem okoz akkora sokkot a piacoknak. Legalábbis ebben bízik. Ez azonban kockázatos stratégia, elmondjuk miért.

Mi várható ezután?

Már-már közhelyes, de azt szoktuk mondani: a költségvetés makrogazdasági számokra, 2023-as bázisra, ebből fakadó bevételekre, stb. épül. Ezek valóban egy költségvetés pillérei. Van azonban még egy réteg, egy nulladik. Ez az alap pedig a hiteles fiskális politika és a költségvetési fegyelemre való tartós törekvés. Nagyon úgy tűnik, hogy ezt az alapot évek óta mossa alá a gazdaságpolitika.

Jó példa erre a 2023-as költségvetés, amely bebizonyította, hogy a kormány elvesztette a kontrollt az államkassza irányítása felett. Arra játszott tavaly, hogy csak utólag derül fény a hiánycél elvétésére, és amikor tényadattá válik, a befektetőket már nem zaklatja fel. Ez új megvilágításba helyezi a magyar költségvetési politikát. Évekig az volt ugyanis a jellemző, hogy a kormány mindig tartotta a hiánycélt (vagy ha emelte is, akkor azt a válságokkal magyarázta, lásd Covid és háború), elkötelezett volt a fiskális fegyelem mellett, a befektetők fejében ez így is élt sokáig. Most azonban egy fordulat jött el ezen a téren is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kormány csak szalad a költségvetési folyamatok után és csak utólag, valamint részlegesen ismeri be, hogy az eredeti költségvetési céljai sérülnek. Ez a hozzáállás jellemzően a 2010-es évekre volt igaz.

Mindezek miatt lényegesen gyengült a fiskális politika hitelessége, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gazdasági szereplők, a befektetők, vagy akár a hitelminősítők legközelebb, egy új kormányzati hiánycél felállítását is azonnal meg fogják kérdőjelezni. Egy ilyen helyzetben pedig a kormány a tűzzel játszik. Nem látható ugyanis előre, hogy milyen bejelentés, esemény, pénzügyi fejlemény lesz az, ami kiváltja a befektetői megítélés drámai romlását (amit a rossz fiskális politika már megalapozott), a forint hitelen leértékelődését, és a kötvényhozamok emelkedését, valamint az esetleges negatív hitelminősítői lépést.

Az már csak a hab a tortán, hogy az Európai Bizottság idén tavasszal/nyáron elindíthatja - több más uniós tagállamhoz hasonlóan - Magyarország ellen is a túlzottdeficit-eljárást, amely egyszerre növelheti a nyomást a kormányon a fiskális fegyelem helyreállítása terén, és helyezhet nyomást szintén a magyar befektetési eszközökre.

Forgatókönyvek a kormány előtt

Év végi elemzésünkben részletesen bemutattuk, hogy miért kockázatos és drága stratégia letérni a fegyelmezett költségvetési politika útjáról. Ha az elmúlt napok cselekményeit pozitívan szeretnénk olvasni, akkor azt is mondhatjuk, hogy a kormány épp most igyekszik visszatérni a helyes útra, és a 2024-es hiánycél emelése csak szembenézés a valósággal. Ezt a hozzáállását azzal erősíthetné meg, ha a hiánycél hivatalos emelése mellett új, erősebb és hihetőbb ígéreteket vállalna. Ezek közül néhány forgatókönyv:

Aktív cselekvés. Megemeli az idei hiánycélt, mellette kiigazító intézkedéseket is hoz a 2024-es évre, amivel szerinte meggyőzően el lehet érni az új, megemelt hiánycélt, valamint hangsúlyozza, hogy "majd jövőre eljön a 3%-os hiány alatti korszak". Ebben a szcenárióban év közben, ha még szükséges, aktívan tesz is azért, hogy a módosított hiánycélt elérje.

Megemeli az idei hiánycélt, mellette kiigazító intézkedéseket is hoz a 2024-es évre, amivel szerinte meggyőzően el lehet érni az új, megemelt hiánycélt, valamint hangsúlyozza, hogy "majd jövőre eljön a 3%-os hiány alatti korszak". Ebben a szcenárióban év közben, ha még szükséges, aktívan tesz is azért, hogy a módosított hiánycélt elérje. Kivárás, kikommunikálás és kimozgás. Megemeli az idei hiánycélt, de nem hoz pótlólagos kiigazító intézkedéseket, mert azt állítja, hogy ez van benne a költségvetés állapotában, amit pótlólagos intézkedések nélkül is el lehet érni. Egyúttal megígéri, hogy majd 2025-ben teljesíti Magyarország a 3% alatti deficitelvárást. Ismerősen hangzik? Nem véletlen, hiszen a 2023-as költségvetés erről szólt. Ebben a forgatókönyvben csak év közben derülne fény arra, hogy a költségvetési folyamatok még a megemelt hiánycélnál is magasabb hiányhoz vezetnek, de a kormány nem lép, csak utólag emeli tovább a hiánycélt. Ez esetben abban bízik, hogy az idő elteltével a piaci szereplők megszokják a még magasabb hiány gondolatát és lenyelik utólag ugyanúgy, mint a 2023-as büdzsé esetében.

A fenti forgatókönyvek mindegyike esetén vannak azonban kulcsfontosságú kérdések: mekkora most a reálisan várható költségvetési hiány idén beavatkozások nélkül, ehhez képest hol lesz a vállalt hiánycél, a két deficit különbözetével mit tervez csinálni a kormány. Ezen válaszok fényében meg is lehet ítélni, hogy mely forgatókönyv bekövetkezésére van a nagyobb esély.

A hitelességet könnyen kikezdheti az időzítés is. Úgy tűnik, a kormány 2024-25-re összességében egy 3-3,5 százalékos kiigazítást ígér majd meg. Ez ugyan lankásabb pálya, ám egy olyan időszakban kellene "besíelni", amikor a múltbeli tapasztalatok szerint a kormányok inkább nekirontanak a meredek fekete pályáknak. 2024-ben két választás is lesz, 2025 pedig a parlamenti voksolás előtti év, ilyenkor még nemigen láttunk költségvetési hiánycsökkentést, sőt, ez a deficit elszaladásának klasszikus időszaka.

Ha az elsődleges hiány csökkentésének feladatát két évre bontjuk, akkor a választás előtti 2025-ös évben 1,5 százalékpontos kiigazítást kellene végrehajtani. Fogalmazzunk úgy, hogy nem lenne tipikus.

