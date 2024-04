Jön az adat, ami földbe döngölheti, de akár rakétákra is ültetheti a részvénypiacokat

Ez történt múlt héten

A múlt hét igazi adatdömpinget hozott, kezdve az államháztartási adatokkal. Kiderült, hogy az államnak idén 4000 milliárd forintos hiányt kell megfinanszíroznia, ami csaknem 1500 milliárd forinttal több, mint ahogy korábban tervezte a kormány. Az Államadósság Kezelő Központ ezután ismertette a megújult finanszírozási tervet, amelyből kiderül, miből finanszírozná a hiányt a kormány.

Ezen kívül érkezett külkereskedelmi statisztika is, amely kifejezetten érdekes folyamatokat mutatott. Az államháztartási többlet rekordot ért el több mint 1,6 milliárd euróval, ám ez az export zsugorodása mellett történt, ami azt jelenti, hogy az import nagyot esett februárban. Emellett érkezett adat az ipari teljesítményről és a bolti forgalomról is, utóbbi meglepően kedvezőtlenül alakult.

A nemzetközi adatközlések között is voltak fontosak. Az eurózóna inflációját és a kiskereskedelmi adatot is ismertették, mindkettő alacsonyabb lett a vártnál, ami megágyazhat az EKB kamatcsökkentésének (erre vonatkozó utalást már ezen a héten kaphatunk). Emellett érkezett munkaerőpiaci adat az USA-ból, de Jerome Powell is megszólalt, fontos jelet küldve a piacoknak.