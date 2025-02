Elnéptelenedő falvak, növekvő városok és a Schengen-hatás – Így változott meg Közép-Európa népességszerkezete

Az elmúlt két évtizedben az EU népessége jelentős változásokon ment keresztül, amelyek egyenlőtlen területi eloszlást mutatnak. Míg egyes tagországok, például Luxemburg, Málta és Írország lakossága jelentősen nőtt, addig több közép- és kelet-európai tagállam népességcsökkenéssel küzd. Cikkünk kiemelten a közép-európai térség vonatkozásában mutatja be a népességmozgások mögött húzódó okokat és azok következményeit. Régiónkon belül a schengeni övezet és az EU külső határain lévő területek folyamatosan vesztenek lakosságukból, az elvándorlás kettős: mind a központokba (nagyobb városokba), mind nyugati irányba.

Az elmúlt két évtizedben az Európai Unió népessége 431 millióról közel 449 millióra nőtt. A népességnövekedés jelentős területi különbségeket mutat, a legnagyobb növekedés Luxemburgban (47%), Máltán (36%) és Írországban (33%) történt, míg a legnagyobb csökkenés a 2004 után csatlakozott tagországoknál, Lettországban (-18%), Bulgáriában és Litvániában (-17%), valamint Romániában (-12%) rögzítették. Az arányok mellett a népesség abszolút változását is érdemes figyelemmel kísérni, Franciaországban és Spanyolországban ez idő alatt 6,3 millióval nőtt a népesség, míg Romániában (-2,6 millió fő) és Lengyelországban (-1,5 millió fő) jelentős csökkenés figyelhető meg.

Nőtt a városi lakosok aránya

Európa demográfiai térképe azt mutatja, hogy a városi lakosok arányának növekedése nagyrészt a vidéki elvándorlás és elnéptelenedés magasabb arányának tudható be, ami a falvakban és kisvárosokban, különösen a vidékiként besorolt területeken állandó fenntarthatósági kihívást jelent. Az ENSZ 2023-as előrejelzése szerint a vidék elnéptelenedése minden országban folytatódni fog, ahol a városlakók száma növekvő.

A városok és a városi térségek (főként a 100 ezer főnél népesebbek) kedvezőbb demográfiai trendeket mutatnak: itt az átlagosnál kedvezőbbek a természetes szaporulat és a migrációs folyamatok mutatói.

A nagyvárosok főként az élénkebb gazdasági környezet miatt számítanak népességvonzó területeknek, azonban a Covid-19 és a digitalizáció jelentős fordulatot okozott ezekben a térségekben. Ott, ahol kedvezőek az infrastrukturális viszonyok és kormányzati támogatás népszerűsítette, a nagyvárosokból való kiköltözés volt megfigyelhető. A kezdetben hétvégi vagy második otthonként funkcionáló üdülők állandó lakóhelyként jelentek meg. Tehát a térségben a területi fejlődés fő faktoraként az a településhierarchián belüli népességeltolódás határozható meg, amely a városi szétterüléssel írható le: a kis- és középvárosok, a tipikusan ezer lakossal rendelkező falvak átalakulásával, városi szolgáltatásokkal való feltöltődésével.

Trendek a közép-európai régióban

Az általunk vizsgált makrorégió – amely az Interreg Central Europe programterület alá tartozó hét országot (Ausztria, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia) és két országrészt (Észak-Olaszország és Kelet-Németország) ölel fel – tekinthető Európa szívének, mivel hidat képez mind az északi és déli, mind a keleti és nyugati területek, kultúrák között. A térség

csökkenő népességgel,

magas elvándorlási rátával,

elöregedéssel,

valamint kiemelten rossz munkanélküliségi adatokkal küzd,

továbbá jellemző a nemzetiségek és kisebbségek magas aránya.

Európa posztszocialista régióiban a termékenységi ráták csökkenése és az elvándorlás már az 1990-es évektől tapasztalható jelenség.

A vidéki térségek kiürülését általában a képzettebb fiatalok szelektív elvándorlása, a reproduktív korosztályok kimerülése okozza. Csehországot, Szlovéniát, Németországot és Ausztriát leszámítva mindegyik közép-európai ország folyamatosan népességet veszít.

A nemzetállami szint alatt a területi különbségek sokkal jobban kirajzolódnak, a perifériák súlyosbodó helyzete egyes határtérségekben kiemelt jelentőségű, könnyen észrevehetőek a negatív demográfiai tendenciák.

Amennyiben régiós szinten (NUTS 2) vizsgáljuk a rátát, a legkedvezőtlenebb pozíciót Panonska Hrvatska régió tölti be, -19,8 ezrelékes átlagos népességváltozásával 2014-2020 között. A “dobogó” második és harmadik fokán Észak-Magyarország és Chemnitz régió áll, közel azonos, -7,3 és -7,2 ezrelékes népességcsökkenéssel. A legkedvezőtlenebb mutatókkal bíró tíz NUTS 2 régió továbbá még három magyar (Dél-Dunántúl: -6,7, Dél-Alföld: -6,5, Észak-Alföld: -5,4), egy horvát (Sjeverna Hrvatska: -6,6), egy német (Sachsen-Anhalt: -5,8), valamint egy lengyel (Swietokrzyskie: -5,3) és egy olasz (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste -5,1). Az elemzési keret nagymértékben befolyásolja a vizsgált tér attribútumait; a területi egyenlőtlenségek a nemzeti szinteken nem, gyakran még a régiós szinteken sem mutatkoznak meg.

Az Európai Bizottság tavaly megjelent kilencedik kohéziós jelentése szerint harmonikus fejlődés tapasztalható az EU-ban, az egyes országok között mind társadalmi, mind gazdasági mutatókat tekintve. A fejlesztéspolitika szempontjából valóban helytálló a kijelentés, azonban országhatáron belül, megyei vagy kisebb területi szinteken már nem. Az egyenlőtlenségek további fokozódása, a város-vidék, határmenti és centrum területek közötti különbségek növekedése tapasztalható.

Az elmúlt évek átlagos népességváltozását figyelembe véve NUTS 3 szinten 2014 és 2020 között a legmagasabb népességcsökkenést tíz határmenti térség mutatta, a legutolsó helyeken lévőknél a ráta meghaladja a 20 ezreléket. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a vizsgált térségben a népességcsökkenés igen koncentráltan jelenik meg, a 10 legrosszabb mutatóval rendelkező terület közül 9 Horvátországban található, a 10. helyen viszont egy magyar vármegye is megjelenik.

Az általunk vizsgált makrorégió nettó népességkibocsátó, az itt élő lakosság egyszerre öregszik és tartós kivándorló. Az Európán belüli vándorlási irányokat főként az EU-hoz 2004-ben és azt követően csatlakozott országok dominálják. Az uniós jogok kiterjesztése, a szabad munkaerőmozgás lehetősége felerősítette az amúgy is tapasztalható, keletről nyugatra, illetve északra tartó mozgásokat.

Elemzéseink azt tárták fel, hogy a közép-európai térben főként a határtérségek népessége a leginkább sérülékeny. Az Európai Unió külső határai szinte kivétel nélkül negatív értékekkel rendelkeznek.

Lengyelország és Horvátország értékei a migráció miatt hasonlóak, ahol mind az uniós tagsággal egyidőben, mind a schengeni csatlakozáskor megugrott az elvándorlók száma.

A több évtizedes történelmi örökség miatt kialakult induló állapotok a vizsgált országok egészében véve különbözőek voltak, s az átalakulás kezdetétől fogva megjelentek az eltérő útkeresések is. A legjelentősebb különbségek a privatizáció (reprivatizáció) végrehajtása nyomán alakultak ki, nem csak annak eltérő technikái, de részben eltérő céljai miatt is. A vasfüggöny felbomlását követően minden közép-európai ország (különösen a visegrádi négyek) esetében előtérbe kerültek a nyugati területek, a határon átnyúló kapcsolatok és mozgások.

A térség közel felét érinti a népességfogyás, negyedét egyszerre sújtja a fogyás és az elvándorlás.

A makrorégió nagyon változatos képet mutat, mindössze 4 térségben jelentkezik a vizsgált időszakban egyidejűleg a természetes szaporodás és az elvándorlás (mindegyik lengyel járás); 107 térségben a természetes fogyással egyidejűleg odavándorlás tapasztalható – ezen trendek (a térképen piros, narancs és citromsárga jelzésűek) karakterisztikusan negatívak. A térség nyugati felén elhelyezkedő megyékben, járásokban mindazonáltal pozitív a népességváltozás trendje, a fővárosi és nagyobb városokhoz kapcsolódó területi egységek népességnövekedést mutatnak.

A természetes fogyás mellett magas odavándorlási arány tapasztalható Németország, Olaszország, Ausztria és Szlovénia döntő többségében. Az abszolút pozitív trend, a természetes szaporodás és odavándorlás 72 térségben jelentkezik.

Schengen külső és belső határai

A schengeni övezet és az EU külső határain lévő térségek folyamatosan vesztenek lakosságukból, az elvándorlás kettős: mind a központokba (nagyobb városokba), mind nyugati irányba.

Ez a trend legszembetűnőbben Lengyelország, Magyarország és Horvátország esetében mutatkozik meg, ahol a napi szintű ingázást a határellenőrzés jelentős mértékben korlátozta.

A schengeni övezet belső határai közötti (pl. cseh-német, osztrák-szlovén, osztrák-német) határok esetében részben a nemzetközi vándorlás, részben a szuburbanizációs folyamatok következtében népességnövekedés tapasztalható.

Korábbi kutatások már igazolták a megszűnő határok közelében lévő régiók (70 km-es területsáv) és kiemelten a nagyvárosok javuló demográfiai folyamatait, amit az integráció pozitív hatásaként értékeltek. Ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ez nem képes felülírni, csak befolyásolni az egyéb tényezők által kialakított általános képet, kiemelten a centrum-periféria viszonyból adódó hátrányokat. A külső és nehezen átjárható határtérségek, mint nem biztonságos helyek leértékelődnek; mivel a társadalmi, politikai, katonai és gazdasági kockázatok növekednek.

Természetes fogyás jellemezi általánosságban a hegyvidéki területeket (pl. Aosta-völgye Olaszországban, Kelet-Tirol és Karintia Ausztriában, vagy a Kárpátok területe Szlovákiában – Presovsky kraj, Kosicky kraj), ugyanakkor egyértelmű népességcsökkenés (fogyás és elvándorlás) tapasztalható a kelet-csehországi (Olomouc, Morva-Szilézia) és a lengyel sziléziai területeken. A külső határokon ez a típusú trend folyamatosan jelen van:

2004-2016 között mind a horvát, a magyar és a lengyel határrégiók hasonlóan népességfogyással (természetes fogyás és elvándorlás) küzdöttek.

Mind a vizsgált térség, mind a határtérségek rendkívül sokszínű demográfiai profillal rendelkeznek, amelyet a határok típusa is módosíthat. Eltérő dinamika figyelhető meg a keleti és déli térségben, amely az Európai Unió külső határa is egyben, a 2004-ben csatlakozott és a régi tagországok határszakaszai, valamint a régi tagországok határtérségeiben is. Összességében ez a terület folyamatosan népességet veszít, azonban egyes országok esetében a vizsgált (2014-2020) időszakban minimális átlagos növekedés tárható fel.

Az elemzésbe vont térség felét népességcsökkenés, negyedét egyszerre természetes fogyás és elvándorlás is sújtja. A népességcsökkenés az alacsony születésszámmal, kimagasló elvándorlási rátával, elöregedéssel, a nemzetiségek és kisebbségek nagy számával és a relatív rosszabb gazdasági pozícióval magyarázható. A történelmileg fejlettebb német-cseh-osztrák területek népességdinamikája pozitívabb, a térségek nagy részén a természetes szaporulat és odavándorlás a jellemző.

Rendkívül súlyos a horvát zsupánságok, a magyar megyék és a lengyel vajdaságok helyzete, mivel a rendkívül magas elvándorlási arányt, alacsony születésszám és gazdasági teljesítmény kíséri.

A teljes tanulmány a Területi Statisztika 2025/1. számában olvasható.

Horeczki Réka, közgazdász, a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa Nagy Dávid, geográfus, a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos munkatársa Lados Gábor, geográfus, a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos munkatársa

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

