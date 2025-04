Milliárdos beruházások Debrecenben: hogy profitálhatnak ebből a helyi vállalkozók?

Vidéki nagyvárosaink kiemelkedő jelentőséggel bírnak az ország gazdasági életében, az egyes régiók innovációs és üzleti központjaiként működnek. Különösen igaz ez Debrecenre, amely az elmúlt években az ország egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági és ipari csomópontjává vált. A Portfolio részben ezekre a folyamatokra reagálva rendezi meg június 4-én a hajdúsági megyeszékhelyen, a Hotel Divinusban rendezi meg a Kelet-magyarországi Gazdasági Fórumot, amely átfogó képet nyújt a régió gazdasági helyzetéről és jövőbeli kilátásairól.

Az elmúlt időszakban számos jelentős beruházás és fejlesztés valósult meg Debrecenben és a környező régióban.

Nemrégiben adták át a városban a Panattoni Hungary és az OTP Ingatlanbefektetési Alap közös fejlesztésében megvalósult 15 300 négyzetméteres gyártócsarnokot. A build-to-suit konstrukcióban fejlesztett üzem a BMW debreceni gyárába szállít majd futóműveket, a beruházás pedig közel 7,5 milliárd forintból valósult meg, ami jól mutatja a térség iránti befektetői bizalmat.

A régió mezőgazdasági szektorában is jelentős változások zajlanak. A hazai mezőgazdasági termelésben meghatározó szerepet betöltő NAGISZ Csoport 40 milliárd forintos beruházás keretében teljesen átáll a brojlercsirke-előállításra a Hortobágyon. A tervezett fejlesztések megvalósulása esetén évi 35-38 millió naposcsibét terveznek kibocsátani, amellyel a hazai piac egyik vezető szereplőjévé válhatnak, tovább erősítve a régió gazdasági potenciálját.

A turizmus területén is figyelemreméltó eredményeket ért el Debrecen. Miskolcon és Nyíregyházán stabil maradt a vendégérkezések száma 2022 és 2024 között, Debrecen és Szeged jelentős növekedést tapasztalt mind a belföldi, mind a nemzetközi látogatók számában. A hajdúsági megyeszékhelyen tavaly több mint 690 ezer vendégéjszakát töltöttek el a turisták, ami jól mutatja a város vonzerejének növekedését.

Az autóipar területén is kiemelkedő fejlesztések zajlanak a régióban. A debreceni BMW-gyárban ősszel indul a sorozatgyártás, miután a telephely területén az összes szükséges épület megépült, és a gépek is megérkeztek. A cég most először kezdheti meg egy tisztán elektromos platformra épülő modelljének sorozatgyártását. A teljes telephely több mint 400 hektáron terül majd el, és évi 150 ezer autó gyártására lesz képes, ami jelentős gazdasági lendületet ad majd a térségnek.

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése is folyamatban van. A debreceni önkormányzat bejelentése szerint két új célállomásra lehet utazni a legnépesebb vidéki városból: a Universal Air légitársaság Lipcsébe és Máltára indít repülőgépeket, tovább bővítve a város nemzetközi kapcsolatait és elérhetőségét.

Gazdasági fórum a helyi vállalkozókért, június 4-én

A Portfolio által szervezett Kelet-magyarországi Gazdasági Fórum célja, hogy támogassa a helyi és régiós vállalatokat - a mikrovállalkozásoktól a nagyvállalatokig - a megalapozott üzleti döntéshozatalban, a kihívások leküzdésében, valamint hatékonyságuk és versenyképességük növelésében. A résztvevők első kézből kaphatnak választ olyan kulcsfontosságú kérdésekre, mint a magyar gazdaság jövőbeli kilátásai, a forint árfolyamának alakulása, az inflációs várakozások, valamint a vállalatok működési hatékonyságának javítási lehetőségei.

A konferencia kiemelt témái között szerepel a magyar gazdaság jövője, a kamatkilátások, inflációs várakozások és a beruházási környezet elemzése, a magyar versenyképesség régiós összevetésben, valamint a hazai források és hitelprogramok a válságkezelésben. Emellett szó lesz az energiaárakról, energiabeszerzésről és energiahatékonyságról, a kormányzati támogatásokról és pályázati lehetőségekről, a munkaerőpiaci kihívásokról, valamint a vállalati szektor digitalizációjáról is.

Az eseményt elsősorban mikro-, kis- és középvállalkozások tulajdonosainak és vezetőinek, nagyvállalati döntéshozóknak, gazdasági szakembereknek, fejlesztési és beruházási projektek vezetőinek, önkormányzati vezetőknek és tisztviselőknek, valamint a pénzügyi és tanácsadó szektor képviselőinek ajánlják a szervezők.

A konferencia kiváló platformot biztosít a networking-re, valamint

a legújabb finanszírozási források, kormányzati támogatások, energiahatékonysági megoldások és digitalizációs trendek megismerésére.

A Kelet-magyarországi Gazdasági Fórumra korlátozott számú kedvezményes jegy áll rendelkezésre. A rendezvény egyedülálló lehetőséget kínál a résztvevőknek, hogy első kézből értesüljenek a régió gazdasági fejlődésének irányairól és aktívan részt vegyenek a térség gazdasági jövőjét alakító beszélgetésekben.

Előadóink lesznek - többek között:

Kiemelt témáink:

Merre tovább magyar gazdaság? Kamatkilátások, inflációs várakozások, beruházási környezet

Magyar versenyképesség régiós összevetésben

Hazai források és hitelprogramok a válságkezelésben

Energiaárak, energiabeszerzés és energiahatékonyság

Kormányzati támogatások és pályázati lehetőségek

Munkaerőpiaci kihívások

Digitalizáció a vállalati szektorban

Vállalati kerekasztal a versenyképességről és stabilitásról

Kinek ajánljuk?

Mikro-, kis- és középvállalkozások tulajdonosai és vezetői

Nagyvállalati döntéshozók

Gazdasági szakemberek

Fejlesztési és beruházási projektek vezetői

Önkormányzati vezetők és tisztviselők

Pénzügyi és tanácsadó szektor képviselői

