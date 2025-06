Volt-e inkluzív növekedési fordulat Magyarországon?

Kimutatja-e a GDP növekedése a jólét változását? – teszi fel a kérdést a Portfolio.hu-n június 5-én megjelent elemzés címe. A jó hír az, hogy ha a GDP nem is, de van olyan mutató a nemzeti számlák rendszerében, amely jól tükrözi a jóléti viszonyokat. Ezek a rendelkezésre álló jövedelem mutatói, amelyek az elmúlt években a GDP-nél is nagyobb mértékben nőttek, bővítve a jólétet, amivel a gazdasági növekedés inkluzívvá vált. Az OECD és az Eurostat adatai egyaránt ezt támasztják alá, tér-és időbeli összevetésben is.