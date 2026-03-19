  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Gazdaság

Portfolio
Bár a fogyasztói ár maximálva van a hazai üzemanyagok esetében, a nagykereskedelmi árak azonban tovább emelkednek, derül ki a holtankoljak adataiból.

Pénteken sem áll meg az üzemanyagárak emelkedése:

a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé bruttó 17 forinttal kúszik feljebb.

2026.03.19-én a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 

  • 95-ös benzin: 662 Ft/liter
  • Gázolaj: 712 Ft/liter

Egyre nagyobbra nő tehát a különbség a védett árakhoz képest: a 95-ös benzin piaci ára ma 67 forinttal magasabb, mint az 595 forintos benzin védett ára, a gázolaj piaci ára pedig jelenleg 97 forinttal magasabb, mint a 615 forintos gázolaj védett ára.

Még több Gazdaság

Felemás lett a mai aukció, csak a tízéves papírokért kapkodtak

Gulyás Gergely: a kormány nem enged az uniós csúcson

Hirtelen lecsap a tél: visszatér a havazás, jöhet a felfordulás az utakon Magyarország szomszédjában

Holnaptól ezek a különbségek 77 és 114 forintra nőhetnek.

A magyar kormány március 9-én döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A rendeletek alapján 

a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.

Az árugrások egyébként nem csak Magyarországon vezettek extrém kormányzati lépésekhez:

  • szlovák kormány tegnap jóváhagyott egy határozatot, amely lehetővé teszi a benzinkutak számára, hogy magasabb gázolajárat számítsanak fel a külföldi rendszámú autósoknak, az intézkedés célja az üzemanyag-turizmus visszaszorítása.
  • horvát kormány egy rendkívüli ülésen döntött az üzemanyagok árának korlátozásáról, a rendelet 1,55 euróban maximálta a dízel árát, a benzin pedig literenként 1,50 euró lehet.
  • francia kormány is új eszközöket keres az üzemanyagárak elszabadulásának fékezésére: a kabinet jelenleg azt vizsgálja, hogy ideiglenesen plafont szabhat-e a forgalmazók árrésének, illetve milyen mechanizmusokkal lehetne kisimítani az árak gyors változását. A döntés még nem született meg, de a kormány jelezte: szükség esetén keményebb beavatkozásra is kész a fogyasztók védelmében.
  • német kormány pedig most éppen azt fontolgatja, hogy az üzemanyagárat csak naponta egyszer lehessen megváltoztatni; ezzel Németország Ausztriához igazodna, ahol a benzinkutak csak naponta egyszer, délben emelhetik az árakat.
  • Giorgia Meloni olasz miniszterelnök arról beszélt, hogy a kormány értékeli a “mobile excise” (mozgó jövedéki adó) mechanizmus aktiválását a benzinre, ha az árak tartósan emelkednek, tehát gyakorlatilag egy lehetséges stabilizáló eszközt lebegtetett be.
  • holland kormány a megugró árak miatt a nemzeti olajkészlet felszabadításáról kommunikált; ezzel párhuzamosan belpolitikai vita fut a további üzemanyag-adócsökkentés szükségességéről.
Kapcsolódó cikkünk

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Építőipar 2026

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán
Felrobbantak az energiaárak, kazettás robbanófejekkel gyilkol Teherán, Irán megszállását tervezi Donald Trump - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön
Trópusi ciklon közeleg, 200 km/h-nál is erősebb szél jön, özönvíz zúdulhat a kontinensnyi országra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility