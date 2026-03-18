Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Csütörtöktől ismét jelentős mértékben emelkednek a nagykereskedelmi árak.

A benzin esetében bruttó 11 forintot, a gázolaj esetében pedig bruttó 15 forintot jelent ez.

2026.03.18-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 648 Ft/liter

Gázolaj: 703 Ft/liter

A védett árakhoz képest a különbség tehát még tovább nő; a 95-ös benzin piaci ára ma 53 forinttal magasabb, mint az 595 forintos benzin védett ára, a gázolaj piaci ára pedig jelenleg 87 forinttal magasabb, mint a 615 forintos gázolaj védett ára.

Holnaptól ezek a különbségek 64 és 103 forintra nőhetnek.

A magyar kormány március 9-én döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A rendeletek alapján

a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthetőa jogosultak számára.

