Videó: új katonai helikoptereket kaptak a magyar honvédek

Megérkezett a Magyar Honvédség utolsó két H225M közepes többcélú katonai helikoptere Magyarországra, ezzel teljessé vált a flotta – olvasható a Honvédelmi Minisztérium közleményében.

A most teljessé vált tizenhatgépes flotta minőségi ugrást jelent a honvédség műveleti lehetőségeiben

- jegyezte meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az MTI tudósítása szerint.

A tíz közepes taktikai szállító helikopter egy egész más mobilitást tesz lehetővé, legyen szó a csapatok, a felszerelés, az utánpótlás gyors és biztonságos célba juttatásáról

- sorolta. Emellett a flotta része még hat különleges műveleti gép, melyek a magyar légierő számára kifejlesztett HForce fegyverzetcsomaggal felszereltek.

A gépek átadási eseményén dinamikus és statikus bemutató is volt, erről a Combatant Blog rakott ki felvételt.

A H225M típusú helikopter maximális felszállótömege 11 tonna. A helikopter teljes hossza 19,5 méter, teljes magassága 4,97 méter. Maximális sebessége óránként 324 kilométer, utazósebessége óránként 262 kilométer.

A Magyarország által szolgálatba állított tíz közepes szállító helikopter csapat-és teherszállításra alkalmas. Emellett külső teherszállítási, tűzoltó képességekre is, akár éjszakai körülmények között, éjjellátóval végrehajtva. A hat különleges műveleti gép HForce nevű fegyverzetcsomaggal felszerelt. A csomag része egy 20 milliméteres gépágyú, illetve egy 70 milliméteres rakétakonténer is. A későbbiek során irányított páncéltörő rakéták is rendelkezésre állnak majd. Emellett komplex navigációs rendszer, multifunkcionális tehermozgató rendszer, csörlő és gyorsköteles lecsúszást biztosító elemek állnak rendelkezésre a típuson.

Címlapkép forrása: Honvédelmi Minisztérium Közlemény